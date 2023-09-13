Значительные повреждения. Появились спутниковые снимки последствий атаки Сил обороны на Севастопольский морской завод 13 сентября, 18:32 Спутниковый снимок Севастопольского морского завода (Фото:Planet.com)

В среду, 13 сентября, появились спутниковые снимки до и после атаки украинских военнослужащих на Севастопольский морской завод.

Соответствующее видео опубликовал сервис Planet.

На кадрах видно сравнение снимков, сделанных 12 и 13 сентября. По предварительным данным, в результате удара ракетами Storm Shadow на территории завода были повреждены большой десантный корабль Минск и дизель-электрическая подводная лодка Ростов-на-Дону.

Видео дня

Читайте также: Силы обороны уничтожили катер оккупантов Тунец в Черном море

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, незаконно построенный оккупантами Крымский мост был перекрыт.

Минобороны страны-агрессора России заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

Поражение двух кораблей — подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

