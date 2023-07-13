Стефанишина объяснила резкое заявление Зеленского перед саммитом НАТО 13 июля, 20:45 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО перед саммитом в Вильнюсе, поскольку были попытки размыть формулировку об Украине в итоговом заявлении.

Об этом заявила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

Министр напомнила, что все решения в НАТО принимаются консенсусом. Поэтому обычно дискуссии не поднимаются выше уровня послов — они согласовывают все и находят компромиссные решения. Но в вопросе Украины такого консенсуса не было до уровня дискуссии лидеров стран.

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Стефанишина отметила, что Зеленский проводил переговоры с лидерами Бухарестской девятки (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия), президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Уже менее чем за сутки до начала саммита мы начали получать сигналы, что есть попытки размыть формулировки с тем, чтобы возможно использовать это в будущем. Мы в Украине восприняли это как не веру в победу, потому резко отреагировали», — рассказала она.

По словам Стефанишиной, уже во время саммита прошли переговоры и наши чиновники увидели коммюнике, в котором содержались позиция по приглашению Украины, признание прогресса в реформах, создание Совета Украина-НАТО и подтверждение членства нашей страны в Альянсе в будущем.

Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки по приглашению Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

После этого Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, поскольку, по его словам, на фоне желания украинцев быстро получить всю возможную помощь «не всегда говорят, что они благодарны за ту, что получили».

В ответ Зеленский пошутил, что может благодарить Британию каждое утро, и обратился к министру обороны Алексею Резникову. Он попросил его провести переговоры с Волессом в тот же день и поблагодарить за переданную Британией помощь.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дистанцировался от слов Уоллеса относительно недостаточной благодарности Украины за поставки оружия, сказав, что Зеленский неоднократно выражал благодарность, в частности в своем обращении к британскому парламенту в начале этого года.