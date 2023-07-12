Сунак отреагировал на острое высказывание Уоллеса о недостаточной благодарности Украины

12 июля, 21:04
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Риши Сунак (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Риши Сунак (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дистанцировался от слов британского министра обороны Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Украины за поставки оружия.

Об этом сообщает Guardian.

Сунак подчеркнул, что Зеленский неоднократно выражал благодарность, в том числе в своем обращении к британскому парламенту в начале этого года.

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«Я знаю, что он и его люди благодарны Великобритании», — сказал Сунак.

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Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

После этого Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, комментируя критику президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения и четких сроков вступления в НАТО.

В ответ Зеленский пошутил, что может благодарить Британию каждое утро, и обратился к министру обороны Алексею Резникову. Он попросил его провести переговоры с Уолессом в тот же день и поблагодарить за переданную Британией помощь.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Зеленский Бен Уоллес Риши Сунак

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