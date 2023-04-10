Руководство Антонова в феврале 2022-го не пускало Нацгвардию на аэродром в Гостомеле — ЭП 10 апреля, 20:59 Ан-225 Мрия после удара России по аэродрому в Гостомеле Киевской области, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Перед началом полномасштабного вторжения страны-агрессора России руководство госпредприятия Антонов около месяца не пускало Нацгвардию на аэродром в Гостомеле, где находился самолет Ан-225 Мрія.

Об этом пишет Экономическая правда в понедельник, 10 апреля, со ссылкой на источники.



Собеседники ЭП в Службе безопасности заявили, что Нацгвардия в январе 2022 года пыталась договориться с администрацией аэродрома, но руководства Антонова не пускало военных на объект без документов, в которых нужно было указать количество личного состава, частей, вооружения и размещения средств ПВО.

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Документ передали Антонову 3 февраля, но в течение месяца «руководство под разными поводами не давало разрешение», и Нацгвардия смогла попасть на аэродром только за день до полномасштабного вторжения. Из-за этого, пишет ЭП, у военных было меньше времени на подготовку к штурму российскими оккупантами аэродрома в Гостомеле. В результате россияне смогли временно захватить стратегически важный объект, близлежащие населенные пункты и уничтожить Мрию.

5 апреля бывшему генеральному директору госпредприятия Антонов Сергею Бычкову сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным СБУ, транспортный самолет Ан-225 Мрія должны были переправить в Лейпциг (Германия) — техническое состояние самолета позволяло выполнить перелет. Бычков не дал указание эвакуировать Мрію за границу, и позже самолет был уничтожен российскими оккупантами.

В начале марта Бычкову, его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований по охране и обороне аэродрома. Двух взяли под стражу, а экс-заместителя Бычкова объявили в розыск. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

27 февраля 2022 года во время удара по аэропорту Гостомель под Киевом российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрия — самый большой в мире самолет, который разработали и создали в Украине.