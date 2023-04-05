Уничтожение Мрії. Экс-гендиректору Антонова сообщили о новом подозрении: не приказал эвакуировать самолет в Германию — СБУ 5 апреля, 16:12 Уничтожен российскими войсками Самолет Ан-225 Мечта на аэродроме в Гостомеле, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Бывшему генеральному директору госпредприятия Антонов Сергею Бычкову сообщили о подозрении в служебной халатности.

Об этом заявили Офис генерального прокурора и СБУ в среду, 5 апреля.

По данным следствия, экс-руководитель Антонова с 30 января по 24 февраля 2022 года ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества. Как результат, транспортный самолет АН-225 Мрія не транспортировали своевременно с аэродрома в Гостомеле.

Видео дня

Как рассказали в СБУ, его должны были переправить в Германию в Лейпциг — техническое состояние самолета позволяло выполнить перелет.

«Вместо этого гендиректор компании не дал соответствующее указание об эвакуации Мрії за границу. Такие преступные действия чиновника привели к уничтожению украинского транспортного самолета. Стоимость государственного ущерба составляет 8,4 млрд грн», — заявили в СБУ.

Также там заявили, что Бычков не обеспечил своевременное продление договора страхования воздушного судна, из-за чего Антонов потерял более 42 миллионов гривен компенсационных страховых выплат.

Ч. 2 ст. 367, по которой ему сообщили о подозрении, предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.



В начале марта Бычкову, его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям по охране и обороне аэродрома. Двух взяли под стражу, а экс-заместителя Бычкова объявили в розыск. Всем грозит до 15 лет тюрьмы.

Единственный экземпляр разработанного в Украине самого большого в мире самолета Ан-225 был уничтожен российскими войсками 27 февраля 2022 года во время захвата Гостомеля. Ан-225 Мрия — самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

