Уничтожение Мрии. СБУ подтвердила объявление подозрения экс-руководителям Антонова, двоих взяли под стражу 10 марта, 09:25 Уничтоженный российскими войсками Самолет Ан-225 Мечта на аэродроме в Гостомеле, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителям госпредприятия Антонов, в частности бывшему гендиректору Сергею Бычкову, действия которых привели к уничтожению самолета Ан-225 Мрия на аэродроме в Гостомеле.

Это СБУ подтвердила в пятницу, 10 марта.

Кроме экс-гендиректора, доказательства собрали на его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности. По данным следствия, перед полномасштабным вторжением РФ чиновники не допустили военных Нацгвардии на территорию аэродрома в Гостомеле, чтобы те подготовили его к защите.

Видео дня

Фото: СБУ

В период января-февраля 2022 года они прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме и распорядились заблокировать им допуск на территорию. Так российские оккупанты смогли временно захватить этот стратегически важный объект, близлежащие населенные пункты и уничтожить Мрию.

«Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое», — заявил глава ведомства Василий Малюк.

Следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114−1 Уголовного кодекса Украины. Двух уже взяли под стражу, а экс-заместителя Бычкова объявили в розыск. Всем грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Единственный экземпляр разработанного в Украине самого большого в мире самолета Ан-225 был уничтожен российскими войсками 27 февраля 2022 года во время захвата Гостомеля. Ан-225 Мрия — самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

