Все было готово. Мрія должна была улететь в Германию, но в последний момент поступил отказ — Bild 16 марта, 22:07 Ан-225 Мрия после удара России по аэродрому в Гостомеле Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Легендарный грузовой самолет АН-225 Мрія должен был улететь в Германию сразу после начала полномасштабного вторжения россиян, сообщает Bild.

По информации газеты, украинский самолет должен был прилететь в международный аэропорт Лейпциг/Галле, который являлся для него «вторым домом». Там он приземлялся 32 раза, что чаще, чем где-либо в Германии.

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В Bild отмечают, что эвакуация самолета была спланирована заранее. Как рассказал капитан экипажа Дмитрий Антонов, уже 23 февраля вечером, накануне начала полномасштабной войны, он находился внутри полностью заправленного самолета и был готов улетать. Но этого не разрешили сделать «по указанию высшего руководства».

«Перемещение АН-225 и меньшего АН-124 самолетов было запланировано на 25 февраля. Решение об этом было принято 21 февраля. Разговоры об этом велись за несколько недель до этого», — заявил представитель аэропорта Лейпциг/Галле Уве Шухарт.

При этом немецкие журналисты утверждают, что стоянки для украинских самолетов в Германии были подготовлены еще 26 января.

По данным Bild, спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле указывают на то, что самые важные самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные судна остались нетронуты.

10 марта Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителям госпредприятия Антонов, в частности бывшему гендиректору Сергею Бычкову, действия которых привели к уничтожению самолета Ан-225 Мрия на аэродроме в Гостомеле.

Единственный экземпляр разработанного в Украине самого большого в мире самолета Ан-225 был уничтожен российскими войсками 27 февраля 2022 года во время захвата Гостомеля. Ан-225 Мрия — самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Активно использовался во время пандемии коронавируса. В частности, в апреле 2020 года самолет доставил из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавирусом.

