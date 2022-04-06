Российские военные и спецслужбы начали разрабатывать детальный план полномасштабного вторжения в Украину летом 2021 года: приказ об этом был отдан лично Владимиром Путиным. Правда, глава Кремля определил только общие намерения, а детализировала их уж очень небольшая группа лиц.



К примеру, о намерении полномасштабного вторжения и оккупации Украины заместители начальников отделов Генштаба РФ узнали за несколько дней до 24 февраля, а руководство большинства тактических военных подразделений — за несколько часов. Путин не доверял даже ближнему кругу. Например, министру иностранных дел Сергею Лаврову он сообщил о нападении на Украину только в час ночи 24 февраля.



Разработкой плана вторжения занималась ограниченная группа лиц из администрации Путина, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вместе с несколькими приближенными подчиненными и руководством Службы оперативной информации и международных связей ФСБ — так называемой 5-й службы. Последней с 2009 года руководил генерал-полковник Сергей Беседа. Подробнее ↓ По данным ряда международных и российских оппозиционных СМИ, весной 2022 года, после провала операции по захвату Киева и на других направлениях, Сергея Беседу арестовали и поместили в СИЗО. Эти данные российские власти не подтверждали



.По данным СМИ, именно 5-я служба Беседы готовила материалы, свидетельствовавшие якобы об апатичности украинского общества и неготовности противостоять вторжению. Она занималась информационным сопровождением кампании накануне вторжения, а также отвечала за организацию пророссийского подполья и диверсионных групп. Украинская разведка считает, что на эти цели в течение 2014–2022 годов он получил $5 млрд.

Ожидания

Во время подготовки они опирались на социологические исследования, результаты которых указывали на то, что украинское общество преимущественно политически апатичное, не доверяет собственным лидерам, занимается прежде всего экономическими проблемами и не верит в возможную эскалацию войны с РФ. В то же время Герасимов настаивал, что после более 10 лет модернизации вооруженные силы РФ достигли условного паритета с США, а российскую армию называл второй по мощности в мире.



В конце концов, концепцию полномасштабного вторжения авторы свели к быстрому удару по нескольким направлениям, устранению руководства страны и лидеров возможного сопротивления, захвату учреждений финансового и энергетического сектора, что обеспечило бы эффективный контроль над большинством украинского населения.



Согласно плану, вторжение должно было начаться с массированных ракетных и воздушных ударов по объектам украинской ПВО, инфраструктуре командования и управления войсками, аэродромам и складам боеприпасов. В то же время объекты критической инфраструктуры, например электростанции и железные дороги, должны были остаться невредимыми, поскольку считались принципиально важными для дальнейшей оккупации страны. Десантно-штурмовые войска РФ должны были захватить электростанции, аэродромы, объекты водоснабжения, а также здания Национального банка и Верховной Рады и т.п. Устранение политического руководства и возможных лидеров сопротивления было поручено российским спецслужбам.



Для реализации политической составляющей плана принципиально важен был быстрый захват Киева, а военной — окружение украинских войск на Донбассе в зоне операции Объединенных сил (ООС).Силы Южного военного округа армии РФ (тактический знак Z в квадрате) из Крыма должны были захватить территории вдоль побережья Черного и Азовского морей, а также установить контроль над Северокрымским каналом, обеспечивающим водой оккупированный полуостров, Запорожскую и Южноукраинскую атомные электростанции (АЭС).

Войска Западного военного округа (тактический знак Z), которые наступали со стороны Белгорода, Курска и Воронежа, должны были отрезать украинские силы на Донбассе по линии Лозовая — Гуляйполе или Барвенково — Большая Новоселка. Одновременно наступление мобилизованных из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей ограничило бы мобильность украинских военных вдоль всей линии столкновения в зоне ООС. Такими маневрами Генштаб РФ рассчитывал окружить до 50% всех имеющихся в то время сил ВСУ.



Наиболее боеспособные и модернизированные части армии РФ, которыми руководили из командного пункта Восточного военного округа, должны были наступать с территории Гомельской области Беларуси. Этой группировке, получившей тактический знак V, отводилась едва ли не решающая роль в захвате Киева. Войска так называемого Гомельского направления должны были наступать вдоль правого берега Днепра, захватить выведенную из эксплуатации Чернобыльскую АЭС, перерезать важную транспортную артерию — трассу М-06 (Киев — Чоп) — и двигаться в направлении большого железнодорожного узла Фастов. Передовые российские части в этом направлении должны были захватить аэропорт в Гостомеле на окраинах Киева и организовать «воздушный мост» для постоянного подкрепления.



Одновременно с территории Брянской области РФ должна была зайти еще одна группировка (тактический знак О), войска которой должны были блокировать столицу со стороны Броваров. В конце концов с левого берега Днепра столицу блокировали бы оборонно-бригадные подразделения, а с противоположного — элитные силы российской армии.

Силам V и О, в отличие от других направлений, назначались сектора и задачи уровня батальонной тактической группы. Например, для механизированных сил целью часто были быстрое занятие, а затем изоляция и прикрытие ключевых объектов. На оси от Гомеля до Киева силы были разделены на заградительные силы, которые должны были занять позиции, обращенные на запад, чтобы отрезать Киев от западных областей страны и подразделения, ответственные за продвижение в город. Последние узнали о вторжении раньше других российских военных, равных по рангу: по меньшей мере за сутки. Подробнее ↓ Об этом говорится в показаниях нескольких захваченных в плен россиян, в том числе старшего лейтенанта Константина Курносова, командира взвода из воинской части 41450. Его группа получила боевую задачу еще утром 23 февраля 2022 года и должна была захватить Киевскую гарнизонную гауптвахту недалеко от аэропорта им. Сикорского).

В докладе RUSI отмечается, что Россия также планировала использовать белорусские воздушно-десантные подразделения для захвата Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций.

Авторы общего плана захвата Украины делали акцент именно на скорости и предполагали, что через 10 дней после вторжения, то есть до 6 марта, ВСУ прекратят организованное сопротивление, представители украинской власти убегут, будут убиты или захвачены в плен, а российские силы перейдут к стабилизационным операциям. Подробнее ↓ В документах 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ), захваченной под Киевом в марте 2022 года, отмечалось, что на одиннадцатый день (Д+10) силы вторжения перейдут к блокированию и уничтожению отдельных разрозненных подразделений ВСУ и остатков националистических отрядов сопротивления. Многочисленные перехваты переговоров свидетельствуют о том, что войскам также приказывали обходить точки сопротивления и продолжать движение к месту назначения.

Карта Украины 1960-х годов, которую использовали российские военные в Киевской области. Ее нашли после побега оккупантов (The New York Times)

После 6 марта роль российских вооруженных сил должна была быть сведена к содействию спецслужбам РФ, которые занимались бы созданием оккупационных «администраций» на захваченных территориях, а также Росгвардии. Последняя была ответственна за подавление возможных массовых беспорядков. Подробнее ↓ Несколько колонн с техникой и бойцами Росгвардии ВСУ уничтожили под Киевом и Харьковом еще в первые дни вторжения — 24 и 25 февраля. Гвардейцы везли с собой щиты и резиновые дубинки.

Спецслужбы — ФСБ и ГРУ — даже разработали систему оценки лояльности населения оккупированных территорий: те, которые подлежат физической ликвидации; те, которые нуждаются в подавлении и запугивании; те, которые считаются нейтральными и склонными к сотрудничеству; а также готовы к сотрудничеству. Подробнее ↓ Данные RUSI и спецслужб Украины свидетельствуют о том, что перед вторжением ФСБ даже проводила военные игры с подразделениями Воздушно-десантных войск России для выполнения миссий «убить или захватить» в отношении лиц из первой категории.

Такая категоризация, по замыслу авторов плана, была необходима для эффективных фильтрационных мероприятий в разветвленной системе лагерей, чтобы предотвратить дальнейшее сопротивление украинцев. Нелояльное же к оккупантам население, в зависимости от оценки, нужно было уничтожить, заключить в тюрьму, депортировать вглубь России или поставить под надзор для разрушения возможных сетей сопротивления. Подробнее ↓ Именно такую стратегию РФ реализует на оккупированных территориях Украины. В частности, на захваченных территориях Донбасса построен ряд фильтрационных лагерей, где незаконно содержатся тысячи украинцев.

Для полного захвата власти в Украине Кремль собирался создать пророссийскую фракцию в Верховной Раде, которая объявила бы любое сопротивление РФ вне закона. Регионы, которые несмотря на это продолжали бы сопротивление оккупантам, отключили бы от электричества, водоснабжения и финансирования со стороны Нацбанка. Подробнее ↓ Как отмечают авторы доклада RUSI, украинские АЭС играли значительную роль в плане Кремля. Они должны были стать надежным укрытием для российских войск, техники и складов боеприпасов; Россия получила бы контроль над энергетической системой Украины, поскольку атомные станции — это 60% генерирующих мощностей страны (АЭС также дают дополнительные рычаги для шантажа европейских стран риском радиационного загрязнения в результате возможных аварий в случае попытки Запада вмешаться в конфликт.