В списке десяти главных побед Украины за год полномасштабного вторжения Министерство обороны Украины поставило на первое место успешную оборону Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале — апреле 2022 года. Победная точка в истории обороны столицы — самом решающем из этих сражений — была поставлена ровно год назад. В последние дни марта — первые дни апреля с севера Украины отступили самые элитные подразделения российской армии, часть которых была полностью разбита в безрезультатном наступлении на Киев.
NV напоминает, почему вокруг Киева так и не сомкнулись российские клещи — несмотря на коварный план Кремля, высокие риски для украинской столицы, неравные силы и бесчеловечные зверства оккупантов на захваченных ими территориях.
Российские военные и спецслужбы начали разрабатывать детальный план полномасштабного вторжения в Украину летом 2021 года: приказ об этом был отдан лично Владимиром Путиным. Правда, глава Кремля определил только общие намерения, а детализировала их уж очень небольшая группа лиц.
К примеру, о намерении полномасштабного вторжения и оккупации Украины заместители начальников отделов Генштаба РФ узнали за несколько дней до 24 февраля, а руководство большинства тактических военных подразделений — за несколько часов. Путин не доверял даже ближнему кругу. Например, министру иностранных дел Сергею Лаврову он сообщил о нападении на Украину только в час ночи 24 февраля.
Разработкой плана вторжения занималась ограниченная группа лиц из администрации Путина, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вместе с несколькими приближенными подчиненными и руководством Службы оперативной информации и международных связей ФСБ — так называемой 5-й службы. Последней с 2009 года руководил генерал-полковник Сергей Беседа. Подробнее ↓
По данным ряда международных и российских оппозиционных СМИ, весной 2022 года, после провала операции по захвату Киева и на других направлениях, Сергея Беседу арестовали и поместили в СИЗО. Эти данные российские власти не подтверждали
.По данным СМИ, именно 5-я служба Беседы готовила материалы, свидетельствовавшие якобы об апатичности украинского общества и неготовности противостоять вторжению. Она занималась информационным сопровождением кампании накануне вторжения, а также отвечала за организацию пророссийского подполья и диверсионных групп. Украинская разведка считает, что на эти цели в течение 2014–2022 годов он получил $5 млрд.
Ожидания
Во время подготовки они опирались на социологические исследования, результаты которых указывали на то, что украинское общество преимущественно политически апатичное, не доверяет собственным лидерам, занимается прежде всего экономическими проблемами и не верит в возможную эскалацию войны с РФ. В то же время Герасимов настаивал, что после более 10 лет модернизации вооруженные силы РФ достигли условного паритета с США, а российскую армию называл второй по мощности в мире.
В конце концов, концепцию полномасштабного вторжения авторы свели к быстрому удару по нескольким направлениям, устранению руководства страны и лидеров возможного сопротивления, захвату учреждений финансового и энергетического сектора, что обеспечило бы эффективный контроль над большинством украинского населения.
Согласно плану, вторжение должно было начаться с массированных ракетных и воздушных ударов по объектам украинской ПВО, инфраструктуре командования и управления войсками, аэродромам и складам боеприпасов. В то же время объекты критической инфраструктуры, например электростанции и железные дороги, должны были остаться невредимыми, поскольку считались принципиально важными для дальнейшей оккупации страны. Десантно-штурмовые войска РФ должны были захватить электростанции, аэродромы, объекты водоснабжения, а также здания Национального банка и Верховной Рады и т.п. Устранение политического руководства и возможных лидеров сопротивления было поручено российским спецслужбам.
Для реализации политической составляющей плана принципиально важен был быстрый захват Киева, а военной — окружение украинских войск на Донбассе в зоне операции Объединенных сил (ООС).Силы Южного военного округа армии РФ (тактический знак Z в квадрате) из Крыма должны были захватить территории вдоль побережья Черного и Азовского морей, а также установить контроль над Северокрымским каналом, обеспечивающим водой оккупированный полуостров, Запорожскую и Южноукраинскую атомные электростанции (АЭС).
Войска Западного военного округа (тактический знак Z), которые наступали со стороны Белгорода, Курска и Воронежа, должны были отрезать украинские силы на Донбассе по линии Лозовая — Гуляйполе или Барвенково — Большая Новоселка. Одновременно наступление мобилизованных из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей ограничило бы мобильность украинских военных вдоль всей линии столкновения в зоне ООС. Такими маневрами Генштаб РФ рассчитывал окружить до 50% всех имеющихся в то время сил ВСУ.
Наиболее боеспособные и модернизированные части армии РФ, которыми руководили из командного пункта Восточного военного округа, должны были наступать с территории Гомельской области Беларуси. Этой группировке, получившей тактический знак V, отводилась едва ли не решающая роль в захвате Киева. Войска так называемого Гомельского направления должны были наступать вдоль правого берега Днепра, захватить выведенную из эксплуатации Чернобыльскую АЭС, перерезать важную транспортную артерию — трассу М-06 (Киев — Чоп) — и двигаться в направлении большого железнодорожного узла Фастов. Передовые российские части в этом направлении должны были захватить аэропорт в Гостомеле на окраинах Киева и организовать «воздушный мост» для постоянного подкрепления.
Одновременно с территории Брянской области РФ должна была зайти еще одна группировка (тактический знак О), войска которой должны были блокировать столицу со стороны Броваров. В конце концов с левого берега Днепра столицу блокировали бы оборонно-бригадные подразделения, а с противоположного — элитные силы российской армии.
Силам V и О, в отличие от других направлений, назначались сектора и задачи уровня батальонной тактической группы. Например, для механизированных сил целью часто были быстрое занятие, а затем изоляция и прикрытие ключевых объектов. На оси от Гомеля до Киева силы были разделены на заградительные силы, которые должны были занять позиции, обращенные на запад, чтобы отрезать Киев от западных областей страны и подразделения, ответственные за продвижение в город. Последние узнали о вторжении раньше других российских военных, равных по рангу: по меньшей мере за сутки. Подробнее ↓
Об этом говорится в показаниях нескольких захваченных в плен россиян, в том числе старшего лейтенанта Константина Курносова, командира взвода из воинской части 41450. Его группа получила боевую задачу еще утром 23 февраля 2022 года и должна была захватить Киевскую гарнизонную гауптвахту недалеко от аэропорта им. Сикорского).
В докладе RUSI отмечается, что Россия также планировала использовать белорусские воздушно-десантные подразделения для захвата Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций.
Авторы общего плана захвата Украины делали акцент именно на скорости и предполагали, что через 10 дней после вторжения, то есть до 6 марта, ВСУ прекратят организованное сопротивление, представители украинской власти убегут, будут убиты или захвачены в плен, а российские силы перейдут к стабилизационным операциям. Подробнее ↓
В документах 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ), захваченной под Киевом в марте 2022 года, отмечалось, что на одиннадцатый день (Д+10) силы вторжения перейдут к блокированию и уничтожению отдельных разрозненных подразделений ВСУ и остатков националистических отрядов сопротивления. Многочисленные перехваты переговоров свидетельствуют о том, что войскам также приказывали обходить точки сопротивления и продолжать движение к месту назначения.
Карта Украины 1960-х годов, которую использовали российские военные в Киевской области. Ее нашли после побега оккупантов (The New York Times)
После 6 марта роль российских вооруженных сил должна была быть сведена к содействию спецслужбам РФ, которые занимались бы созданием оккупационных «администраций» на захваченных территориях, а также Росгвардии. Последняя была ответственна за подавление возможных массовых беспорядков. Подробнее ↓
Несколько колонн с техникой и бойцами Росгвардии ВСУ уничтожили под Киевом и Харьковом еще в первые дни вторжения — 24 и 25 февраля. Гвардейцы везли с собой щиты и резиновые дубинки.
Спецслужбы — ФСБ и ГРУ — даже разработали систему оценки лояльности населения оккупированных территорий: те, которые подлежат физической ликвидации; те, которые нуждаются в подавлении и запугивании; те, которые считаются нейтральными и склонными к сотрудничеству; а также готовы к сотрудничеству. Подробнее ↓
Данные RUSI и спецслужб Украины свидетельствуют о том, что перед вторжением ФСБ даже проводила военные игры с подразделениями Воздушно-десантных войск России для выполнения миссий «убить или захватить» в отношении лиц из первой категории.
Такая категоризация, по замыслу авторов плана, была необходима для эффективных фильтрационных мероприятий в разветвленной системе лагерей, чтобы предотвратить дальнейшее сопротивление украинцев. Нелояльное же к оккупантам население, в зависимости от оценки, нужно было уничтожить, заключить в тюрьму, депортировать вглубь России или поставить под надзор для разрушения возможных сетей сопротивления. Подробнее ↓
Именно такую стратегию РФ реализует на оккупированных территориях Украины. В частности, на захваченных территориях Донбасса построен ряд фильтрационных лагерей, где незаконно содержатся тысячи украинцев.
Для полного захвата власти в Украине Кремль собирался создать пророссийскую фракцию в Верховной Раде, которая объявила бы любое сопротивление РФ вне закона. Регионы, которые несмотря на это продолжали бы сопротивление оккупантам, отключили бы от электричества, водоснабжения и финансирования со стороны Нацбанка. Подробнее ↓
Как отмечают авторы доклада RUSI, украинские АЭС играли значительную роль в плане Кремля. Они должны были стать надежным укрытием для российских войск, техники и складов боеприпасов; Россия получила бы контроль над энергетической системой Украины, поскольку атомные станции — это 60% генерирующих мощностей страны (АЭС также дают дополнительные рычаги для шантажа европейских стран риском радиационного загрязнения в результате возможных аварий в случае попытки Запада вмешаться в конфликт.
Таким образом, Кремль рассчитывал установить полный контроль над Украиной до лета 2022 года. Подробнее ↓
Об этом свидетельствуют данные украинской разведки и ряд приказов личному составу российских подразделений, прибывших якобы на учения к границам Украины осенью 2021 года. Согласно данным RUSI, в этих документах говорилось, что военные не будут находиться в казармах в течение девяти месяцев — то есть до лета 2022 года.
Реальність
Кремль планировал, что благодаря скорости и масштабности первого удара Украина прекратит организованное сопротивление через десять дней после начала полномасштабного вторжения. В эти же сроки Киев должен был перейти под контроль оккупантов.
В первые сутки после 24 февраля россиянам удалось достичь оперативного успеха под Киевом, обороной которого руководил генерал-полковник Александр Сырский. В частности, армия РФ захватила ЧАЭС и ряд населенных пунктов к северу и северо-западу от города, а затем продвинулась к окраинам Броваров на левом берегу Днепра. Подробнее ↓
Российский план предполагал, что скорость и использование обмана для удержания украинских сил дальше от столицы позволит быстро захватить Киев. По данным авторов доклада RUSI, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения разведывательное сообщество Украины в целом оценивало наиболее опасный вариант действий противника как высокоинтенсивное наступление на Донбасс. Считалось, что именно оцепление и уничтожение украинских сил в районе проведения ООС должно было бы дестабилизировать политическую ситуацию в стране.
Во-первых, оценка российских сил севернее Киева показала, что им не хватает войск для эффективной изоляции и захвата города. К тому же местность севернее Киева была крайне неблагоприятной для большого наступления. Поэтому наступление из Гомельского направления рассматривалось как отвлекающий маневр для того, чтобы оттянуть украинские силы подальше от Донбасса.
Во-вторых, перехват переговоров и наблюдение за российскими подразделениями в Беларуси подтвердили, что даже личный состав не верил, что идет на войну, и не был готов к большим боевым действиям.
Такое несоответствие между планами наступления на Киев, о котором предупреждали западные партнеры, и ситуацией на тактическом уровне указывало на попытку руководства России ввести в заблуждение и нанести главный удар именно на Донбассе, где для противодействия захватчикам оставили 10 боевых бригад — половину маневренных сил ВСУ.
В то же время события в Гостомеле, который должен был стать главным плацдармом для оккупации столицы, развивались не по сценарию Кремля. Во время массированных ракетных ударов 24 февраля россиянам удалось уничтожить два объекта ПВО, прикрывавших путь в Киев с севера. Благодаря этому пробелу в обороне армия РФ смогла высадить в аэропорту Гостомеля десант двумя волнами — в каждой из них было по 10 вертолетов с личным составом. Они двигались из Беларуси по течению Днепра на низкой высоте, из-за чего силы обороны смогли уничтожить из переносных зенитно-ракетных комплексов всего две машины. Уже после приземления российских десантников сначала накрыла украинская артиллерия, а затем во время контратаки выбило с аэродрома механизированное подразделение. Подробнее ↓
Больше о боях за Гостомельский аэропорт «Антонов» читайте в разделе Гостомель.
Несмотря на неудачную попытку высадки десанта в Гостомеле, войска РФ в течение нескольких дней достигли превосходства в количестве сил севернее Киева в соотношении 12:1. Подробнее ↓
В течение первых 48 часов после начала вторжения Кремль дважды предлагал Украине капитулировать. Первым это сделал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, связавшийся с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Позже аналогичное предложение министру обороны Алексею Резникову от его российского коллеги Сергея Шойгу передал Виктор Хренин, руководитель Минобороны Беларуси. Последний за два дня до начала вторжения давал «слово офицера» Резникову, что с территории его страны российские войска не будут наступать.
ВСУ ответили передислокацией в столицу большого числа спецназовцев из разных служб, мобилизацией резервных частей, в том числе курсантов и преподавательского состава военных академий, и привлечением сил территориальной обороны. Таким образом, в течение недели с начала вторжения удалось сформировать несколько дополнительных пехотных батальонов, которых поддерживали две артиллерийские и одна механизированная бригады. Линия обороны на правом берегу Днепра на тот момент проходила через населенные пункты Козаровичи, Гута-Межигорская, Мощун, Горенка, Гостомель, Ирпень и Романовка.
25 самых влиятельных украинских военных
Свято гарбуза
NV определил 25 самых влиятельных украинских военных, имеющих непосредственное отношение к боевым действиям и авторитетных как для армии, так и для гражданских, а также для власти.
Параллельно украинским спецслужбам удалось обнаружить и уничтожить в Киеве внедренные группы, которые Кремль пытался использовать в нейтрализации политического и военного руководства страны.Подробнее ↓
Важным элементом плана дезорганизации украинской военной системы командования и управления была нейтрализация высшего военного руководства ВСУ. В первые дни вторжения большое количество украинских генералов получили личные сообщения от российских военачальников с призывами сдаться в плен и заверениями, что Россия не намерена наносить Украине никакого вреда. Сообщения аналогичного содержания, но отправленные с анонимных номеров, получили почти все полковники и другие старшие офицеры ВСУ, говорится в докладе RUSI. О стратегическом значении этой кампании свидетельствует и то, что на второй день вторжения Владимир Путин лично обратился к украинским военным с призывом не оказывать сопротивление российскому вторжению.
В то же время группа российских войск, наступавшая на Киев через Чернигов и Сумы, столкнулась с логистическими проблемами. Ради скорости продвижения оккупационные силы на этом направлении обошли украинские боевые части и растянулись почти на 200 км от границы до пригородов столицы. В этой преимущественно лесистой местности их из засад постоянно атаковали маневренные украинские подразделения, нанося значительные потери.Подробнее ↓
После 24 февраля 1-я танковая бригада ВСУ оказалась в оперативном окружении под Черниговом и не имела пехотной поддержки, поэтому вынуждена была привлекать подразделения территориальной обороны и резервистов.
В то же время российские войска, которым поставили задачу как можно скорее добраться до Киева, передвигались в основном маршевыми формированиями. К тому же у них не было обновленных и детальных карт местности и отлаженной связи, что в условиях постоянных ударов украинских сил не давало возможности докладывать о ситуации и получать обновленные инструкции.
Нехватка ситуационной осведомленности россиян и отсутствие патрулирования даже захваченных территорий позволили поддерживать поставки 1-й танковой бригады ВСУ по небольшой дороге вдоль левого берега Днепра.
Эффективное и яростное сопротивление ВСУ возле Киева с обоих берегов Днепра заставило Кремль изменить первоначальный план кампании, к чему на тактическом уровне войска оказались не готовы. Эксперты, которые анализировали ход первых дней полномасштабного вторжения, считают, что именно нехватка реверсивных сценариев у врага, несмотря на его количественное преимущество, определила дальнейший ход событий. Подробнее ↓
В докладе RUSI указывается, что по соображениям секретности российское командование довело приказы к сведению большинства подразделений только за сутки до начала вторжения, часть получила их вообще перед началом движения колонн 24 февраля.
Поэтому войскам не хватало боеприпасов, горючего, продовольствия, карт, должным образом налаженной связи и банального понимания того, как их действия на уровне батальонных тактических групп вписываются в общий план. В конце концов, значительное количество БТГр получало приказы достичь конкретных мест в определенные сроки и не ожидало тяжелых боев.
Кроме того, старые карты и нехватка времени на координацию действий тактических единиц привели к тому, что многие подразделения двигались по одним и тем же дорогам, быстро смешиваясь, забивая ключевые узлы и замедляя темпы продвижения.
Наконец, в течение марта большую часть радиообмена российских войск на уровне бригад — БТГ составляла информация о местах дислокации подразделений и отдельных частей, и только 10-20% касались непосредственно управления боем.
Как отмечают в RUSI, проблемы с основным планом в Кремле осознали уже три дня спустя после начала полномасштабного вторжения, о чем свидетельствует резкое изменение тактики Воздушно-космических сил РФ. Подробнее ↓
На смену одиночным вылетам для нанесения ударов по заранее определенным целям крупные ударные группы перехватчиков и самолетов, вооруженных противорадиолокационными ракетами, формировались в попытке спровоцировать украинскую ПВО на подсветку. Затем средства ПВО Украины хотели подавить российскими самолетами. Правда, из-за новой тактики авиация РФ несла значительные потери от ПЗРК, поэтому глубина таких операций тоже начала постепенно уменьшаться. Одновременно РФ активизировала работу комплексов ПВО, которые должны были прикрывать маневренные соединения, которым в первые дни были нанесены существенные потери от украинской авиации и БПЛА.
Но и это не помогло улучшить положение на оперативно-тактическом уровне. Через 10 дней после начала полномасштабного вторжения — именно столько Кремль отводил на захват власти — российские войска так и не смогли сломать линии обороны Киева на обоих берегах Днепра, хотя и перерезали трассу М-06 на расстоянии в несколько десятков километров у населенных пунктов Бузова и Стоянка.
В конце марта на позиции российских войск возле Киева прибыли старшие офицеры, которые должны были выяснить оперативную обстановку непосредственно на местах. Как отмечается в докладе RUSI, они выяснили, что силы на правом берегу Днепра сконцентрированы на слишком узком участке для такого количества соединений. К тому же войска находились под постоянным артиллерийским огнем и несли большие потери, что делало невозможным наращивание сил для прорыва. Все это создавало угрозу оцепления значительного количества российских войск на правом берегу, а попытки наступать со стороны левого оказались безрезультатными. После этого российское руководство решило отступать от Киева, а вместе с тем и с территории Черниговской и Сумской областей.
Расположенный примерно в 30 км к северо-западу от центра Киева, Гостомельский аэропорт должен был обеспечить оккупантам удобную площадку для высадки войск и их последующего марша на Киев. Кроме близости к столице, аэродром имел приспособленную для тяжелых транспортных самолетов взлетно-посадочную полосу: аэропорт использовала авиакомпания Авиалинии Антонова, он также был базой летных испытаний для АНТК им. Антонова.
Оборона Гостомельского аэропорта 24 февраля 2022 года, как и последующие бои за аэродром, стали одним из решающих факторов спасения Киева. Благодаря украинским защитникам удалось уже в первые сутки сорвать главный план врага: посадить в Гостомеле не менее 18 военно-транспортных самолетов Ил-76. Они должны были доставить в пригород Киева не только российских военных, но и среднюю и тяжелую технику и артиллерию. «То есть в начале 24 февраля мы могли получить полноценную российскую бригаду с количеством, например, 4 тысячи человек в 10 км от [черты] Киева», — рассказывал позже Радио Свобода Андрей Кулиш, пресс-офицер бригады быстрого реагирования Рубеж Национальной гвардии Украины.
Именно эти нацгвардейцы первыми стали на защиту аэродрома, хотя основные силы их бригады перед вторжением были переведены в Луганскую область — включая пехоту, танки, артиллерию, противовоздушные средства. Защищать Гостомель остались несколько сотен солдат-срочников, а также офицеры управления: военные психологи, финансисты, военные пожарные, пресс-служба, командование и пограничники, работавшие на аэродроме. «У нас, конечно, есть опыт, но это были не пехотные подразделения», — объяснял Кулиш. На вооружении у них, кроме стрелкового оружия, были зенитные ракеты и пушки и несколько расчетов с ПЗРК Игла. Впрочем, признавало руководство бригады Рубеж, неопытные срочники поразили всех: «Они воевали с таким же азартом, что и профессиональные солдаты на войне. Без страха в глазах», — удивлялся Кулиш.
Так что первый план России провалился благодаря личной победе всех защитников аэропорта, артиллерийскому огню 72-й бригады ВСУ и ее гостомельскому «корректировщику из народа» по имени Руслан, а также усилиям украинских десантников, которые высадились в районе Гостомеля уже вечером 24 февраля. Хотя после 12 часов вторжения оккупанты таки захватили периметр аэродрома, разбитая взлетная полоса и постоянные удары ВСУ так и не дали россиянам возможности превратить Гостомельский аэропорт в мощный плацдарм.
Вот как разворачивались события в Гостомеле в первые сутки и через несколько дней после начала вторжения — в решающие для битвы за Киев часы (по данным расследований Настоящее время и Радио Свобода):
24 февраля
05:00 Владимир Смусь, начальник аэродромно-диспетчерского центра аэропорта Антонов, получает звонок от дежурного Украэроцентра из Борисполя: тот сообщил об ударе по Бориспольскому аэропорту и предупредил о риске аналогичного удара по Гостомелю.
По боевой тревоге поднимают бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которая стояла на защите аэропорта и включала солдат-срочников.
06:00 Россия наносит ракетный удар по военному городку в Гостомеле, но не по самому аэропорту, который планировала использовать для десанта. К тому моменту военнослужащие уже выдвинулись из городка на защиту аэродрома.
Силы обороны аэропорта занимают позиции и готовятся сбивать российские транспортные самолеты с помощью зенитных установок и переносных зенитно-ракетных комплексов.
11:00-12:00 Атака около 40 российских вертолетов на Гостомельский аэропорт, среди которых были боевые вертолеты Ка-52 и штурмовые транспортные вертолеты Ми-8 с вражеским десантом (ориентировочно 200-300 десантников). Украинские защитники впоследствии отмечали, что были поражены количеством вертолетов. «Догадывались ли мы, что может быть захват, высадка десанта? Были предположения, что могут садиться грузовые десантные самолеты. Но что такое количество вертолетов — у меня не было таких предположений и такой информации», — рассказывал впоследствии один из освобожденных из плена пограничников — защитников аэродрома, который не называет имя прессе.
11:00 К этому времени самолет «Мрия», стоявший под открытым небом на перроне аэродрома, удалось переместить под эллинг: сотрудники аэродрома Антонов надеялись, что там у Ан-225 будут более высокие шансы уцелеть. Однако самолет был уничтожен уже к концу суток во время одного из авианалетов россиян, наносивших удары с воздуха.
11:20 Ориентировочное время начала первого наземного боя за аэропорт, когда российский десант пытался захватить диспетчерскую вышку и взлетную полосу, чтобы обеспечить посадку в Гостомеле тяжелых российских военно-транспортных самолетов Ил-76. Именно они должны были бы доставить основные силы, которые планировали захват Киева.
Приблизительно в это же время нацгвардейцы сбивают в Гостомеле с ПЗРК Игла первый российский боевой вертолет Ка-52. Одновременно по российским вертолетам ведет огонь зенитная артиллерия ВСУ: несколько украинских систем ПВО были перемещены из этого района за день до вторжения, поэтому их дислокация осталась неизвестной для россиян. Всего в первые сутки удалось уничтожить шесть российских вертолетов, среди которых и Ми-8 с десантом на борту.
12:40 Дислоцированные в Житомире подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ получают приказ подготовить сводный воздушный десант и тремя вертолетами Ми-8 лететь в Гостомель. У украинских спецназовцев была задача взять штурмом аэродром, захватить его и закрепиться с целью дальнейшей охраны и обороны. На подготовку у них было около трех часов, поэтому прибыли на место вылета из Житомирской области после 15:00, а в Гостомеле были во второй половине дня.
Середина дня 24 февраля
У защитников начали заканчиваться боеприпасы, а также ракеты и заряды к зенитным установкам. «Я вышел по радиостанции на командира части, запросил помощь: либо сюда послать резервы, либо боеприпасы, — рассказывал впоследствии Виталий Руденко, один из военнослужащих Нацгвардии. — Получил команду выходить из боя и дал эту команду личному составу».
14:50 После того как бойцы Нацгвардии отошли из зоны аэропорта, украинская артиллерия и авиация нанесла удары по взлетной полосе, сделав ее непригодной для высадки десанта и посадки российских транспортных самолетов Ил-76. Артиллерийским огнем полосу накрыли силы 72-й отдельной механизированной бригады — единственной, боевой задачей которой изначально была оборона Киева.
Около 10 украинских защитников, в том числе пограничники, попали в российский плен — они защищали радар, расположенный на некотором расстоянии от основных сил обороны аэропорта, поэтому россиянам удалось отрезать этот участок аэродрома. В последующие месяцы всех их обменяли и вернули в Украину.
15:10 Российские военные приказали работникам аэродрома, скрывавшимся в бомбоубежище, покинуть периметр аэродрома.
15:40 Начальник аэродромно-диспетчерского центра Владимир Смусь одним из последних сотрудников Гостомельского аэропорта покидает его территорию, вывозя раненого коллегу. Во время поездки в зону ангаров по раненым российские военные обстреляли их автомобиль.
17:00 По состоянию на данный момент российские десантники захватили почти весь периметр аэродрома Антонов в Гостомеле. Однако и они, и взлетно-посадочная полоса оставались под огневым контролем украинской артиллерии.
21:30 В районе Гостомельского аэропорта началась десантная операция сил ВСУ. Украинские защитники высадились на расстоянии около трех километров от аэропорта. Заняли круговую оборону, а затем пешком отправились в сторону аэродрома, готовясь вступить в бой с противником.
22:15 Украинские десантники пытаются проникнуть на территорию аэродрома, однако россияне встречают их шквальным огнем: по защитникам целились снайперы, пулеметчики, стрелки. Имея нескольких раненых уже в первые минуты боя, штурмовая группа ВСУ была вынуждена остановиться и отойти. Они получили новую задачу: сосредоточиться на блокировке оккупантов в аэропорту и не дать им возможности принять российские самолеты с подкреплением.
Фото: ANTONOV Company / Facebook
25 февраля
23:00 24 февраля — 5:00 25 февраля Украинские десантники вели бой в районе аэропорта, блокируя силы врага, и корректировали удары украинской артиллерии по аэродрому.
11:00 Повторный заход российских вертолетов на Гостомельский аэропорт. Силам обороны удалось сбить из ПЗРК еще один Ка-52, однако российский транспортный вертолет Ми-8 все-таки сел на аэродроме, чтобы высадить десант. Удар по нему немедленно нанесла украинская артиллерия. «После этого противник вообще своим десантом не залетал на аэродром: он понял, что мы работаем по ним артиллерией», — рассказал офицер десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Перешиваный, один из участников группы украинского десанта в Гостомеле.
“We were essentially the Instagram police and called out fake influencers left, right and centre. It was fun and all, but there is only so many bikini chicks you can look at on Instagram before you start losing your mind.”
Dan, Co-founder and CEO of Lumio
27 февраля
Перешиваный и его побратимы получили новую задачу: корректировать огонь украинской артиллерии по российским войскам в Гостомеле и, по возможности, уничтожать цели врага своими силами. К тому времени основные силы ВСУ отвели от Гостомеля, поэтому Дмитрий Перешиваный и еще три бойца провели в полном окружении рядом с аэропортом еще две недели, до 11 марта.
В целом оккупанты удерживали аэродром и гражданские районы самого Гостомеля более месяца, до 1 апреля. За это время, не сумев перебросить весь запланированный десант по воздуху, Россия попыталась штурмовать Киев наземными силами с белорусского направления. Именно до Гостомеля на десятки километров растянулась огромная механизированная колонна российских войск, двигавшаяся с территории Беларуси на Киев. С гостомельского направления оккупанты рассредоточились по населенным пунктам на правом берегу реки Ирпень, пытаясь продвинуться в сторону Киева на разных участках. Для оккупированных Гостомеля, Бучи, Бородянки, частично захваченного Ирпеня и многочисленных поселков Киевской области в последующие дни начался ад оккупации.
Однако прорваться отсюда на украинскую столицу россиянам так и не удалось: после захвата Гостомеля и Бучи врага фактически остановили в Ирпене, на несколько недель ставшего зоной чрезвычайно активных боевых действий и мощного сопротивления оккупантам. «В Ирпене подразделения территориальной обороны действительно показали свою силу и мощь, — признавал ощутимую помощь силам ВСУ Александр Вдовиченко, тогдашний командир обороняющей Киев 72-й бригады ВСУ. — Когда люди защищают свои дома, защищают свою землю, защищают свои семьи, они непобедимы. Там простые неподготовленные люди, бравшие в руки оружие, воевали на уровне с теми элитными частями, которые зашли на территорию нашего государства, на территорию их родного города — Ирпеня, Бучи. Там они колоссальное сопротивление встретили. Враг так и не смог победить это сопротивление».
После провала замысла «молниеносного» вторжения Россия сосредоточила усилия на массированном наземном наступлении на Киев своих войск, которые на правом берегу Днепра заходили в Киевскую область с территории Беларуси. «Столкнувшись с сопротивлением, противник был вынужден разворачиваться в боевые порядки и с боями продвигаться в направлении столицы. В течение трех суток, до конца дня 27 февраля, наступавшие с Чернобыльского направления передовые подразделения ВС РФ вышли и закрепились на рубеже населенных пунктов Стоянка — Гостомель — Демидов», — сообщал Генштаб ВСУ.
Продвигаться дальше этого рубежа вражеским силам и сотням единиц их техники мешала река Ирпень, которая тянется на север к селам Демидов и Козаровичи. Там на насосной станции воды Ирпеня поднимаются до уровня Киевского водохранилища. Именно вдоль этой реки в этом же районе в 1941 году проходила первая, внешняя линия обороны Киева во время вторжения нацистской Германии. Через 81 год Ирпеню снова пришлось защищать украинскую столицу — теперь уже от российской оккупации.
Большинство мостов через Ирпень ВСУ подорвали еще до подхода российских войск. В частности, были уничтожены мост на Новоирпенской трассе, мост в Демидове и мостовой переход через Ирпень на автодороге М-07 — в месте, где соединяются территории Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Поэтому перебраться на левый берег Ирпеня россияне пытались в районе Мощуна — небольшого села севернее Киева, где до войны проживали менее 1 тыс. человек. Уютному селу, расположенному среди сосновых лесов, вместе с его защитниками пришлось принять самое тяжелое сражение за время обороны Киева. До центра столицы отсюда 30 км, а до административной границы Киева вблизи села Горенка — всего 5 км.
Захватить плацдарм в Мощуне, который позволил бы российским войскам беспрепятственно двинуться на Киев, пыталась элита российской армии. Как выяснили в своем расследовании журналисты Радио Свобода, это были батальонно-тактические (БТГ) и ротно-тактические группы из состава, по меньшей мере, пяти самых профессиональных соединений армии РФ:
— 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново, Кострома), в частности ее элитного 331-го парашютно-десантного Костромского полка — именно военные этого полка были среди тех, кто расстрелял украинских защитников на Донбассе во время выхода из Иловайского котла летом 2014 года; — 76-й десантно-штурмовой дивизии (Псков); — 106-й воздушно-десантной дивизии (Тула); — 155-й бригады морской пехоты из Владивостока (впоследствии ее силы будут разгромлены еще несколько раз, в частности под Павловкой Донецкой области осенью 2022 года и под Угледаром в начале 2023-го); — 40-й бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).
Фото: Reuters
С украинской стороны Киев защищала 72 ОМБр имени Черных Запорожцев под руководством полковника Александра Вдовиченко — единственная механизированная штатная бригада ВСУ, которая в то время получила боевое распоряжение защищать столицу. Кроме того, как неоднократно подчеркивал позже Вдовиченко, спасти Киев помогло чрезвычайное единство всех сил, примкнувших к противостоянию с врагом, в том числе и в Мощуне. Среди них — подразделения территориальной обороны, Нацгвардии, Сил специальных операций, ГУР и добровольцы.
Первые штурмовые группы с российской техникой появились в Мощуне 27 февраля: оккупанты зашли в поселок по мосту, который ВСУ на тот момент еще не успели подорвать. Однако украинские защитники дали россиянам бой, после чего те отступили за реку. Впоследствии мост в Мощуне был подорван, однако намерений захватить село россияне не оставили. ВСУ удалось сдержать движение врага на других участках Киевской области, поэтому, как рассказывал комбат 72-й бригады, все, что у них есть, они сосредоточили в направлении Мощуна.
5-8 марта российские войска начали новый этап штурма Мощуна: позиции ВСУ и само село оккупанты накрывают непрерывным огнем артиллерии, группы российских морпехов форсируют Ирпень и пытаются закрепиться на окраинах села. Враг также начинает наводить понтоны через реку. В общей сложности за время боев за Мощун россиянам удалось поочередно бросить через Ирпень три переправы на разных участках. Две из них уничтожили украинские артиллеристы, а вот в третью попасть не удалось: на тот момент у украинских защитников еще не было высокоточной западной артиллерии.
Так начались недели сверхтяжелых боев за контроль над Мощуном. Россияне безостановочно били по украинским позициям с правого берега Ирпеня, тогда как все новые и новые штурмовые группы заходили в поселок через понтонную переправу на легкой бронированной технике, пытаясь продавить оборонные линии ВСУ и вступая в активные ближние бои.
«Главным фактором, который наносил нам урон, была их артиллерия, которая превосходила нашу в десятки раз», — рассказывал Олег Собченко, аэроразведчик 72-й бригады (погиб на Донбассе в начале 2023 года). По его словам, во время обороны Мощуна «было примерно полтора-два дня, когда наша артиллерия на этом направлении молчала совсем». Украинские «боги войны» 72-й ОМБр были вынуждены прекратить работу, чтобы уберечь свои немногочисленные артиллерийские средства. Российские БПЛА Орлан постоянно висели над местностью, поэтому украинские артиллеристы рисковали получить поражение, едва выехав на позицию.
В таких условиях защитникам Мощуна все же удавалось наносить серьезные потери атакующим силам россиян: и в контактных боях на улицах поселка, и благодаря ударам артиллерии ВСУ по скоплениям техники РФ, спрятанной в лесах на другом берегу Ирпеня. Расследователи Радио Свобода документально зафиксировали десятки смертей в упомянутых элитных подразделениях российских войск, приходящихся на март 2022 года.
Самыми тяжелыми для защитников поселка стали дни 15-18 марта, когда оккупантам удалось захватить большую часть Мощуна, отбросив украинские войска на его восточную окраину и в соседние леса. Комбриг Александр Вдовиченко в нескольких интервью признавался: тогда ему казалось, что Мощун не удержать. Украинский полковник вспоминал, как поделился пессимистическим прогнозом с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и командующим Сухопутными войсками Александром Сырским, когда те приехали к комбригу 72-й в критический период. «Я им говорю: «Мощун мы не удержим. Надо отходить». Но главком ответил: «Не можем. Мощун — это дорога на Киев», — рассказывал Вдовиченко.
Его бригада вместе с другими силами обороны все-таки не пропустила врага в столицу. Огромной помощью для защитников стал искусственный разлив Ирпеня, достигший максимума именно в самый сложный период обороны Мощуна. Большая вода превратила последний уцелевший понтон россиян в непригодный для переправы техники островок и остановила врага окончательно: окружающая местность превратилась в настоящее море, что и преломило ход событий.
Это стало возможным благодаря тому, что еще в первые дни вторжения украинские силы обороны подорвали дамбу Ирпенской водонасосной станции вблизи поселков Демидов и Козаровичи (оба оказались в оккупации уже 25 февраля). Защитники Киева сначала защищали дамбу и станцию от попыток прорыва врага через нее на левый берег Ирпеня, однако командование в конце концов решило совершить контролируемый подрыв дамбы. Согласно задумке, это позволило не только избежать перехода россиян через Козаровицкую дамбу, но и повысить уровень воды в Ирпене, частично спустив в реку воды Киевского водохранилища против ее течения. В реализации идеи помогал один из местных жителей, хорошо знакомый с особенностями гидротехнического сооружения.
Мощун, Дом культуры. Фото: rebuildua.net
Первую попытку подрыва дамбы предприняли еще в первые дни вторжения, несмотря на сокрушительные артобстрелы врага, который находился всего в 1 км от объекта. Для этого нацгвардейцам батальона им. Кульчицкого и спецназовцам пришлось через 15 минут ночью занести на место подрыва 1,5 тонны 30-килограммовых ящиков со взрывчаткой — в надежде успеть сделать это между обстрелами. Попытка в целом удалась, дамба оказалась непригодной для российской техники, хотя возможность пешеходного перехода для эвакуации местных сохранилась. Однако в последующие дни стало очевидно, что воды прибыло недостаточно, так что уже 8 марта дамбу подорвали во второй раз — и это дало гораздо больший эффект.
Расположение вражеских понтонов на реке Ирпень и динамика прибытия воды после подрыва дамбы (двигайте бегунок влево и вправо).
День за днем уровень воды в Ирпене стал подниматься (в среднем в общей сложности на 0,5-0,7 м), достигая все более отдаленных от дамбы населенных пунктов. Для защитников Мощуна этот фактор сыграл важнейшую роль. Как вспоминал Александр Вдовиченко, в этом районе обычно узкая река разлилась почти на 2-3 км вширь как раз в критическое время: командование даже потеряло связь с частью позиции ВСУ. «Враг уже нас оттеснил из Мощуна, только внутри населенного пункта оставалось до взвода наших бойцов и бойцов ГУРа — [...] стояли чисто в зданиях, а уже основные силы [ВСУ] стояли в лесу, делали вторую линию обороны. Потом начало подтаивать, вода разлилась и почва стала такой хрупкой — даже БМД уже начали увязать», — рассказывал полковник в интервью 5 каналу. Украинские аэроразведчики наблюдали, как вражеская техника, включая колесные понтонные машины, беспомощно вязнет в грязи.
Из-за масштабного разлива Ирпеня основная масса российскких войск упустила возможность перебраться через реку. А те россияне, которые успели зайти в Мощун, оказались отрезанными от своих основных сил и зажаты между Ирпенем и украинскими защитниками, которые дали им решающий бой. «Враг не мог проводить логистику и эвакуацию, подвозить боеприпасы. В конце марта они приняли решение на уход из-под города Киев, при этом понесли очень большие потери», — обобщил Вдовиченко то, что произошло не только в Мощуне, но и в других селах и городках Киевской области.
Символом отчаянного бегства россиян из Мощуна стало обнаруженное украинскими военными место, где остатки элитных войск РФ были вынуждены пересекать реку вплавь. На берегу остались их каски, бронежилеты, снаряжение, личные или украденные в украинских домах вещи.
«Битва за Мощун — небольшое село, ставшее местом большой отваги, большого подвига наших великих людей. Удержав Мощун, мы защитили столицу, не пали. Выстоял Киев, а с ним — и вся Украина», — подчеркнул Владимир Зеленский 21 марта 2023 года в Мощуне, который посетил в годовщину переломных боев за поселок.
Если прорыв россиян к Киеву из Беларуси на правом берегу Днепра стал для украинского командования самым коварным «сюрпризом» врага, то встречать оккупантов на левобережье Киевской области 72-я механизированная бригада им. Черных Запорожцев готовилась целенаправленно. Ее тогдашний командир Александр Вдовиченко рассказывал: «В 10-х числах [февраля] мы получили распоряжение, что мы перешли в непосредственное подчинение командующему сухопутными войсками [Александру Сырскому] с целью оборонять Киев. Мы готовились заблаговременно. [...] По имеющейся информации, мы думали, что они раньше пройдут с левобережной Украины, а оказалось наоборот — что они быстрее совершили марш в правобережную Украину».
На левобережье, прежде чем войти в Киев, россияне должны были бы захватить Бровары — самый большой город Киевской области после столицы, чье довоенное население достигало почти 110 тыс. человек. Начиная с 24 февраля, Россия регулярно наносила по городу ракетные удары, но ее наземные силы в город так и не зашли.
Россияне двигались на Бровары по двум направлениям: из Черниговской и Сумской областей. К Чернигову через северную границу Украины по трем направлениям двинулись оккупационные войска общей численностью около 30 000 военных. «Их план заключался в том, чтобы быстро захватить город и продвинуться на юг вдоль восточного берега Днепра к Киеву в течение трех дней. Вместе с высадившимися в Гостомеле силами и рассредоточенными к западу от столицы они могли бы взять Киев в клещи», — писала впоследствии The Washington Post в своей реконструкции битвы за Киев. Однако и этот план быстро стал для россиян провальным. Героическая и изобретательная оборона Чернигова «сыграла еще одну решающую роль в провале молниеносного удара Москвы по украинской столице» и получила аплодисменты в Пентагоне, отмечала WP. «Этим путем [на Киев] шло около 30 боевых групп. Их остановила единственная украинская бригада», — удивлялся генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США. Это была 1-я отдельная Северская танковая бригада под руководством полковника Леонида Ходы численностью около 2 тыс. человек. Украинские защитники пытались выдавливать колонны российской техники на непроходимые грунтовые дороги, растаявшие поля или болота, отсекать их логистику, до последнего защищать критически важные высоты и села вокруг Чернигова. В то же время Силам обороны удалось избежать полного окружения Чернигова: в этом бригаде Ходы помогли силы 58-й отдельной мотопехотной бригады, в том числе в боях южнее города у поселка Лукашевка.
Уничтоженная под Броварами российская техника Фото: t.me/BiletskyAndriy
Не сумев продвинуться на Киев прямо с севера через Чернигов, в первую декаду марта оккупанты попытались добраться до Броваров другим путем — из Сумской области. Отсюда в пригород столицы, преодолев около 350 км от северо-восточного участка границы Украины с Россией, должна была добраться огромная танковая колонна российских войск.
Финальная часть ее маршрута пролегала через населенные пункты Шевченково — Богдановка — Залесье. «И по асфальтной дороге Чернигов — Киев из Залесья противник совершал наступательные действия на Скибин и Калиновку с последующим планом захвата населенного пункта Бровары», — рассказывал впоследствии в одном из интервью Роман Дармограй, командир 3-го батальона 72-й бригады им. Черных Запорожцев, которому пришлось защищать северные окраины Броваров. Именно его подразделение благодаря грамотному планированию в решающем бою 9 марта разбило и заставило отступить колонну россиян, в которой было около 70 танков, за что Дармограй получил награду Героя Украины.
По его словам, с первых дней обороны Броваров его подразделение постоянно получало точную информацию о движении колонны: как от местных, так и от частей, стоящих в Сумской и Черниговской областях. «Нам передавали, что колонна движется: Новый Быков, Старая Басань, Новая Басань [трасса H-07]. Мы понимали, в каком направлении они идут, правильно определили их вероятный характер действий. Они хотели своим большим количеством и наглостью на больших скоростях разрезать наши боевые порядки. В первую очередь, им нужно было занять Бровары и подготовить плацдарм для Киева», — описывает планы врага Дармограй.
Готовясь дать бой российским танкам, его подчиненные определили места огневых засад, спланировали цели артиллерии и фланговый огонь. «Конечно, у нас не было такого количества ракет, которые могли на дальних подступах уничтожать противника, сколько на нас шло машин. [...] Благодаря тому, что оборону мы сделали многослойной с постепенным наращиванием огневых средств, таким образом, их и остановили. Конечно, во взаимодействии с артиллерией», — рассказал об удачном замысле Роман Дармограй.
События этого сражения, зафиксированные на видео с воздуха, поразили всю Украину. Защитники Броваров пропустили голову колонны, начав с засад наносить удары ей во фланги. Так удалось подбить 19 танков, еще 48 отступили, спасаясь бегством. В одном из аудиоперехватов российский офицер доложил командиру о многочисленных потерях в этом бою, в том числе о гибели командира полка 6-го танкового полка 90-й дивизии армии РФ Андрея Захарова. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 март констатировал полный разгром танкового подразделения РФ под Броварами.
В последующие дни враг предпринимал еще несколько попыток восстановить механизированное наземное наступление на Бровары, хоть и меньшими силами: все эти попытки были отражены. Город так и не был захвачен, однако россияне рассредоточились по селам Броварского района, оккупировав, в частности, Богдановку, Залесье, Большую Дымерку. Как и на правобережье Киевской области, здесь оккупанты «отличились» многочисленными преступлениями и зверствами в отношении местных жителей. Даже неоккупированные села — среди которых Гоголевка — подвергались массированным обстрелам и ударам.
Кроме того, на Броварском направлении россияне в марте продолжали артиллерийские дуэли с украинскими защитниками, обстреливали их позиции авиацией и кассетными боеприпасами. Активные бои с середины марта велись на территории Барышевской, Калитянской и Великодымерской громад под Броварами. В самом городе в результате ракетных ударов было уничтожено несколько крупных логистических и продуктовых складов, объектов критической инфраструктуры, промышленных предприятий — очевидно, с целью ухудшить обеспечение Киева и области.
Дневник разведчика. 100 дней войны
Свято гарбуза
НВ публикует дневник о первых 100 сутках полномасштабного вторжения России разведчика Вооруженных сил Украины и его жены, которые фиксировали течение событий и настроений на передовой и в тылу соответственно.
В конце концов 30 марта 2022 года оккупанты начали отступать из-под Броваров. Их танковые силы, которые добрались до этого района, так и не смогли планово соединиться с силами вражеского наступления с черниговского направления. Они страдали от логистических проблем (основная масса войск поддержки застряла в Сумской области) и собственных ошибок (вроде начальных попыток двигаться плотными танковыми колоннами без поддержки пехоты и авиации). Отдельно защитники броварского направления отмечают сверхвысокую поддержку местных жителей в борьбе с врагом. «Как только мы приехали и начали занимать район обороны, местные пришли нам на помощь. Предоставляли все: от инженерной техники до питания. Приходили мужчины, говорили, например: воевать не могу, не воин, но могу копать. И по несколько часов копали траншеи. Помощь от местного населения была колоссальная», — подчеркивал Роман Дармограй.
Новости о победе в битве за Киев — окончательное освобождение городков и поселков Киевской области — начали появляться в последние дни марта и первые дни апреля 2022 года. В то же время мир увидел и услышал первые свидетельства невероятного масштаба самых страшных преступлений, которые в течение недель совершали россияне на оккупированных территориях Киевской области. Более месяца ежедневной реальностью здесь были пытки и массовые убийства, изнасилования и издевательства, расстрелы целых семей и гражданских автомобилей при попытках эвакуации, а также настоящая охота на всех, кого россияне подозревали в хотя бы намеках на проукраинскую позицию.
Помнить и не простить
Свято гарбуза
Год, исполненный страданий и надежды на победу и возмездие, — в главных фото от NV
По состоянию на март 2023 года полиция обнаружила на территории Киевской области более 1400 тел мирных жителей, погибших во время оккупации. Среди них 37 детей. «Погибшие — гражданские жители. Большинство из них, более 700, были убиты из стрелкового оружия — расстреляны. Более 340 человек погибли от минно-взрывных травм”, - рассказал в интервью ТСН.ua глава полиции Киевской области Андрей Небытов. «Погибшие гражданские жители: большинство из них, более 700, были убиты из стрелкового оружия — расстреляны. Более 340 человек погибли от минно-взрывных травм. По-видимому, это неокончательные цифры, потому что до настоящего времени 278 человек считаются пропавшими без вести во время активных боевых действий», — озвучил статистику Небитов.
Эти убийства и преступления в отношении гражданского населения не являлись случайностью или эксцессом отдельных подразделений армии РФ. Впоследствии аналогичные зверства россиян фиксировались во всех других оккупированных областях Украины. Кроме того, как свидетельствует доклад Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), еще до начала вторжения российские спецслужбы спланировали предстоящие карательные меры для утверждения оккупационных «администраций» на захваченных территориях Украины. В частности, для этого украинцев разделили на четыре категории, одна из которых подлежала физической ликвидации.
К физическому насилию против гражданского населения добавились другие военные преступления оккупантов: уничтожение целых поселков, удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, в том числе и в Киеве. Далее приведены лишь несколько локаций в Киевской области, которые стали самыми известными примерами ужасов, которые до сих пор несет с собой российская армия.
Житомирская трасса и другие «дороги смерти»
Житомирська траса та інші «дороги смерті» Київщини
Житомирская трасса — часть автодороги международного значения М-06 и один из главных выездов на запад из Киева. Менее чем через неделю после вторжения российские войска захватили один из ее ключевых участков, превратив трассу в коридор смерти в обоих направлениях. По данным расследования Национальной полиции, уже 3 марта на Житомирской трассе устроили засады бойцы двух батальонных тактических групп из состава 5-й отдельной танковой бригады армии РФ (Улан-Удэ), которая одной из первых зашла на территорию Украины из Беларуси. Одна БТГр заняла позицию на трассе возле села Березовка (38 км до центра Киева), вторая — на заправке возле села Мила и напротив нее (26 км до центра столицы), перекрыв движение в обоих направлениях.
Только группа возле села Мила, по данным полиции, виновна в убийстве не менее 13 украинцев. Семеро из них погибли 4 марта, когда оккупанты расстреляли возле поселка Мила пять гражданских автомобилей, пытавшихся выехать из села Михайловка-Рубежовка (Бучанский район Киевской области) в направлении Житомира. Остальные погибли в последующие дни. В частности, 7 марта оккупанты обстреляли колонну из 14-15 транспортных средств, которая двигалась в направлении от Киева. Под плотный огонь попали три первых автомобиля: эти кадры впоследствии увидел весь мир.
В одной из расстрелянных машин с надписью Дети на лобовом стекле ехала молодая семья с семилетним сыном (Максим и Ксения Иовенко), а также старшая женщина, мать одного из их соседей. Ксения, мать ребенка, погибла сразу в результате обстрела. Отец, пытаясь спасти сына, выбежал из машины, размахивая поднятыми вверх руками в сторону российского танка — это хорошо видно на видео. Но его российские военные расстреляли на глазах у мальчика. Пожилую женщину с ребенком оккупанты вывели из автомобиля, но в итоге отпустили.
Когда же в конце марта оккупанты под давлением ВСУ начали отступать, россияне сожгли расстрелянные автомобили и тела убитых людей на этом участке Житомирской трассы. В полиции отмечают, что 13 установленных здесь смертей — это только те люди, которые двигались на автомобилях. У полиции также есть доказательства убийства мирных украинцев в близлежащих населенных пунктах, а также тех, кто пытался пройти пешком мимо боевых позиций оккупантов на Житомирской трассе.
Это была далеко не единственная дорога, где оккупанты намеренно целились по гражданским автомобилям, устраивая настоящее «сафари». Еще одним примером, тщательно расследованным Национальной полицией, стал эпизод 25 февраля 2022 года в Гостомеле. Утром в этот день в город вошла колонна российской техники, часть которой была разбита силами ВСУ во время неудачной попытки преодолеть мост через Ирпень. Остальные россияне с техникой отступили в город, заняв позиции на нескольких улицах (в частности в районе ЖК Чешский двор на улице Свято-Покровской в районе ее слияния с Варшавской трассой, ведущей на Киев).
На этом отрезке дороги только за полдня 25 февраля российские оккупанты убили 11 и ранили 15 украинцев, расстреляв по меньшей мере 12 гражданских автомобилей. Из них меньше всего попаданий получила машина, в которой правоохранители впоследствии обнаружили следы 38 пуль, больше всего — автомобиль, куда попало 178 (!) пуль. Впоследствии удалось выяснить, что этот массовый расстрел в Гостомеле совершило подразделение Росгвардии, у которого была в Украине особая задача: захватить правительственный квартал и ликвидировать высшее руководство Украины. Полиция установила личности трех командиров, отдавших приказ стрелять по гражданским автомобилям, и нескольких стрелков.
Аналогичные эпизоды расстрела гражданских машин, рассследованные полицией, случились 5-6 марта 2022 года на выезде из города Ирпень, где военные 137-го полка 106-й воздушно-десантной дивизии армии РФ (Тула) вышли к микрорайону Стоянка-2 на юге города и отправились в направлении Романовского моста через реку Ирпень. Здесь они начали расстреливать гражданские автомобили в районе ул. Независимости. Всего за два дня в 10 машинах было убито 9 человек, еще 12 получили ранения. «Они [оккупанты] установили огневой контроль над проезжей частью улицы Олега Кошевого. В то время она была единственной дорогой, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города [Ирпеня в направлении юга на Стоянку]. Именно здесь российские военные устроили засаду», — рассказал старший следователь Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай.
Именно из этой засады утром 6 марта была расстреляна колонна из 12 автомобилей, в основном жителей ирпенского ЖК Версаль Парк. Люди наклеили на свои машины листы с надписями «Дети» и «Эвакуация». Первым в колонне двигался автомобиль Audi А5, в котором находился водитель и семья с полуторагодовалым ребёнком. В автомобиль прилетела граната, отчего передняя часть машины взорвалась. По данным полиции, водитель погиб на месте, а пассажир еще долго лежал на земле и умирал от полученных ранений. Женщине с ребенком чудом удалось выжить и не получить серьезные травмы. Также россияне подорвали и расстреляли пассажиров следующих четырех автомобилей. Далее оккупанты вывели из автомобилей всех, кто мог самостоятельно идти, и отвели в захваченный дом, где удерживали несколько часов. Через некоторое время оккупанты решили отпустить людей, но при этом не позволили забрать ни лежавших на земле тяжелораненых, ни тела убитых людей. Остальным машинам в колонне удалось вовремя развернуться и поехать назад.
Фото: npu.gov.ua
Истории некоторых семей, лишившихся близких или пострадавших во время этих массовых расстрелов гражданских автомобилей, Суспильне собрало в проектРасстрелянные авто. Это 15 рассказов, среди которых истории:
— мужчины, 14-летнего сына которого россияне смертельно ранили в голову на глазах у бабушки и дедушки в селе Кухари Киевской области, а сестру-медика — расстреляли в машине, когда она пыталась вывезти тело племянника оттуда;
— супругов, потерявших обеих своих мам, увезя их в якобы безопасный Ирпень в первые дни войны, а затем пытаясь вывезти оттуда в колонне машин, которую в конце концов расстреляли оккупанты;
Город Буча, один из самых уютных пригородов Киева, стал самым страшным символом военных преступлений россиян в отношении гражданского населения. По состоянию на август 2022 года в Бучанской громаде обнаружили 458 тел людей, погибших за время оккупации. Из них убиты — по меньшей мере 419 человек (эту же цифру мэр Бучи Анатолий Федорук озвучил в интервью в марте 2023 года, называя количество совершенных здесь военных преступлений россиян в отношении гражданских жителей).
Город яростно оказывал сопротивление, чтобы не пропустить врага в Киев: в первые дни вторжения здесь на улице Вокзальной разбили огромную колонну российской техники, которая надеялась дойти до Ирпеня. На несколько дней оккупантов отбросили от Бучи. Однако в начале марта россиянам все же удалось захватить город. В сводке 7 марта Генштаб ВСУ сообщал, что в районе Бучи сосредоточено до трех российских БТГр, усиленных танковыми подразделениями.
Фото: RadioSvoboda
К этому моменту оккупанты уже несколько дней совершали в городе зверства. Как рассказал затем ВВС таксист из Бучи и отец четырех детей Иван Скиба, ему чудом удалось уцелеть во время расстрела 4 марта. Скиба дежурил на одном из блокпостов в городе, где кроме него было еще несколько мужчин: всех их 4 марта схватили россияне, доставив на свою «базу» на улице Яблонской, 144 — старый комплекс советских времен. Видео «конвоя» из девяти пленных зафиксировали камеры наблюдения. Некоторое время мужчин допрашивали и беспощадно пытали, а затем вывели во двор на расстрел. Ивану Скибе пуля попала в бок: мужчине хватило сил притвориться мертвым, чтобы позже сбежать с места казни. Остальные тела были обнаружены во дворе уже после деоккупации: на Яблонской, 144 только в тот день казнили восемь человек. В подвале этого же здания россияне удерживали более 100 гражданских, превратив их укрытие в тюрьму. В общей сложности на Яблонской улице позже было найдено больше всего тел убитых (около 40).
В Буче обнаружили десятки тел людей, замученных и убитых русскими оккупантами
Свято гарбуза
NV публикует жуткие кадры из Киевщины, что является свидетельством геноцида россиян против мирного украинского народа.
Это были лишь некоторые из многочисленных эпизодов жестокого произвола, совершившихся здесь россиянами. Когда 1-2 апреля в Бучу вошли украинские войска, а с ними военные и впоследствии гражданские фоторепортеры, доказательства «Бучанской резни» замелькали на первых полосах мировой прессы. Десятки расстрелянных людей нашли прямо на улицах города: с велосипедами, сумками для покупок и ключами от квартир в руках, застреленных с расстояния или с близкого расстояния в затылок, часто со связанными за спиной руками, иногда сожженных. Нередко на телах были свидетельства пыток и изнасилований. Убитых находили также в подвалах и братских могилах — только в одной из них похоронили около 300 человек, погибших и убитых во время оккупации.
Тщательные расследования многих мировых СМИ — NYT, CNN, AP и других — позже установили детальные факты преступлений, целиком разбив цинические попытки российской пропаганды отрицать причастность российских войск к убийствам в Буче или даже сам факт гибели людей.
В частности, репортеры АР, основываясь на перехватах телефонных разговоров россиян, интервью со свидетелями, фото- и видеоматериалах, создали 3D-модель событий в Буче с отметками мест большинства преступлений. Журналисты доказали, что, начиная с 4 марта, российские военные начали охотиться за местными — сначала по спискам, заранее составленным их спецслужбами, а впоследствии без всяких поводов. Они проверяли документы, телефоны и допрашивали бучанцев. Не прошедших «фильтрацию» оккупанты пытали и казнили — это подтверждают записи с камер наблюдения и аудиозаписи. Аналогичные расследования зафиксировали и факты расстрелов обычных прохожих в Буче.
На пресс-конференции по случаю годовщины вторжения РФ президент Владимир Зеленский признал, что разоблачение преступлений в Буче стало для него самым страшным днем за минувший год войны: «Было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-нибудь там — он на земле», — сказал Зеленский.
Довоенное население города:
70 тыс. человек
Расстояние до центра Киева:
27-30 км
Разрушенные здания в результате вторжения:
1 836
Поврежденные здания:
10 596
Оценка совокупного ущерба:
25,3 млрд грн
Битва за Ирпень — один из ключевых пригородов к западу от Киева — стала еще одной из важных страниц обороны столицы. После захвата соседних Бучи и Гостомеля полный контроль над Ирпенем позволил бы россиянам не только вплотную приблизиться к западной границе Киева, но и значительно увеличивал риск артиллерийских обстрелов столицы. Впрочем, захватить Ирпень полностью россиянам так и не удалось: мэр города Александр Маркушин впоследствии рассказывал, что захватчики оккупировали около 30% Ирпеня, аналогичные данные приводил Генштаб ВСУ. По его информации, в 20-х числах марта, в преддверии решающих боев за город, ВСУ контролировали Ирпень на 70%. В частности, после начальных тяжелых боев в районе ТРЦ Жираф (на въезде в город из Бучи) украинские силы установили контроль над центральной дорогой через Ирпень, тогда как оккупанты рассредоточились по обеим сторонам, на северо-восточных и юго-западных окраинах города. Именно здесь террор россиян был самым страшным. В конце концов, освободить Ирпень украинским защитникам, которым мощно помогала местная терроборона, удалось одним из первых в Киевской области: врага вытеснили отсюда уже 28 марта.
Ценой обороны Ирпеня для его жителей стал ад продолжавшихся несколько недель боевых действий: россияне атаковали районы и улицы города с чрезвычайной интенсивностью, блокируя выезды из города и подвергая людей в Ирпене все новым пыткам и смертельным рискам. Уже 2 марта российские Су-25 нанесли ракетные авиаудары по жилым новостройкам. Часть снарядов тогда попали в ЖК Ирпенские липки (северо-восток города возле Гостомельского шоссе). В последующие недели этот район и ЖК испытали чрезвычайные разрушения, став символом варварского уничтожения россиянами мирного города. Именно сюда чаще всего привозят официальные делегации из разных стран мира, посещающие Ирпень.
Постоянные обстрелы, разрушение жилья и отсутствие коммуникаций были даже не самыми страшными реалиями для ирпенцев. ВВС тщательно исследовала, что происходило в оккупированных кварталах Ирпеня — в частности, на юго-западе города в районах улиц Пушкинская, Выговского, Давидчука, Лермонтова, Лысенко, Киевской. По меньшей мере четверть убитых здесь гражданских были женщинами. Тело одной из них пролежало на улице четыре недели, а тяжелая российская техника переезжала его снова и снова. 75-летнюю воспитательницу и директора детского сада Ларису Осипову расстреляли прямо в лицо вместе с мужем во дворе их же дома, когда супруги бросились на помощь раненому соседу. Местного детского тренера убили прямо в спортклубе — подобных случаев казней и пыток были десятки. Оккупанты запрещали выходить людям из домов без белых повязок на руках и могли убить без малейшего повода, они также расстреливали гражданские автомобили в Ирпене.
Еще одним вопиющим военным преступлением россиян стал обстрел эвакуационных колонн, пытавшихся выбраться из города через последнюю «дорогу жизни» — разрушенный мост через Ирпень в районе поселка Романовка. Весь мир видел, как семьи с детьми, пожилыми родственниками и животными переходили реку вброд, иногда прячась от огня под остатками моста
Фото: suspilne.media
Одна из таких трагедий произошла 6 марта: в течение нескольких часов россияне прицельно обстреливали перекресток сразу за переправой. Только в этот день здесь погибли по меньшей мере восемь человек. Среди них целая семья переселенцев из Донецка 2014 года: 42-летняя Татьяна Перебийнис, двое ее детей (9-летняя Алиса и 18-летний Никита) и обе их собаки. Отец детей Сергей Перебийнис за несколько дней до вторжения приехал в Донецк к тяжело больной матери, а затем не успел вернуться в Ирпень, чтобы вывезти семью.
После отступления армии РФ в Ирпене обнаружили около 300 тел погибших мирных жителей, всего было разрушено до 50% города.
Довоенное население пгт:
13 тыс. человек
Расстояние до центра Киева:
58 км
Разрушенные здания в результате вторжения
144
Поврежденные здания:
1534
Оценка совокупного ущерба:
$148,4 млн
Через Бородянку — поселок городского типа, расположенный на пересечении нескольких важных автодорог Киевской области — проходил один из основных путей российского наступления на Киев с белорусского направления. Первая техника РФ появилась в окрестностях города, где нет никаких военных объектов, уже 26 февраля. И хотя полностью остановить прорыв врага через город не удалось, сопротивление россиянам в первые дни оказывали местная терроборона и полицейские. В последующие недели бои шли в окрестностях Бородянки: украинские защитники отступили к селам Загальцы и Песковка, откуда вместе с силами 14-й и 10-й бригад ВСУ осуществляли рейды против врага и удары по его позициям.
Бородянка была деоккупирована 1 апреля 2022 года. За месяц до этого, 1-2 марта, ее жителям пришлось пережить сокрушительные авиабомбардировки, в том числе удары по многоэтажкам на центральной улице Бородянки, в результате чего почти десяток из них были разрушены. По данным Офиса генпрокурора, в Бородянке россияне применяли авиабомбы ФАБ-500М-62, реактивные системы залпового огня Смерч и Ураган. Кроме того, оккупанты били по жилым домам из техники — БТРов и танков — которая двигалась по городу, о чем есть многочисленные рассказы очевидцев (в том числе изданий Медуза и Бабель). Местным жителям не разрешали выходить на улицы или помогать людям, оказавшимся под завалами. Житель Бородянки Сергей Лихобаба рассказал, что во время оккупации российские военные стреляли также по магазинам и торговым центрам, вынося из них товары. «Каждый день отношение к людям становилось все более жестким. С гражданским населением в Бородянке никто не церемонился. Выходил [человек] из-за угла, не успел забежать в подвал — сразу могли стрелять. Труппы также не разрешали забирать. Стреляли на поражение без предупреждения», — рассказывает Лихобаба.
Разрушенные уже в первую неделю вторжения многоэтажки в Бородянке, под завалами которых в ловушке оказались десятки человек, стали еще одним символом зверств россиян во время боев за Киев. «Разрушения в центре Бородянки — худшее, что я видел в Киевской области, даже по сравнению с Бучей и Ирпенем, где шли ожесточенные бои», — признавал в апреле 2022 года корреспондент ВВС Джереми Бовен. Украинские следователи убеждены, что удары по жилым домам в поселке российская авиация и наземные войска наносили целенаправленно. Во время разбора завалов в Бородянке уже в апреле было обнаружено более 40 тел, а в массовых захоронениях еще около 250 погибших. «Из них 80-85% с признаками насильственной смерти: и от минно-осколочных ранений, и от пулевых ранений. Очень много мы находили замученных людей, у которых были руки завязаны, с пытками, характерными порезами и поджогами. Очень много женщин мы находили с перерезанными горлами, — рассказывал в интервью Цензору начальник отделения полиции №2 в Бородянке Вячеслав Цилюрик. — То есть то, что они здесь делали, не поддается каким-либо правилам ведения войны».
Довоенное население города:
17 тыс. человек
Расстояние до центра Киева:
35 км
Разрушенные здания в результате вторжения:
546
Поврежденные здания:
4 553
Оценка совокупного ущерба:
9,5 млрд грн
Хотя 24 февраля российским войскам не удалось сделать Гостомельский аэропорт надежным плацдармом для «воздушного моста», они захватили контроль над аэродромом и начали продвигаться в Гостомель, закрепляясь в городе. Больше месяца оккупации принесли его жителям, как и везде в Киевской области, самые тяжелые испытания. Уже в начале марта из-за постоянных обстрелов и авиаударов российских войск Гостомель остался без газо- и водоснабжения, электроэнергии, стабильного обеспечения продуктами и медикаментами. Ежедневными реалиями в городе стали расстрелы гражданских автомобилей при попытках эвакуации, ограбления и издевательств над гражданскими украинцами.
По данным киевской прокуратуры, в Гостомеле было зафиксировано более 460 эпизодов военных преступлений. «Это разные преступления: похищения, расстрелы людей, много разных событий. [...] Только в Гостомеле было более 100 погибших по разным причинам: от артиллерии, пулевых ранений, у кого-то сердце не выдержало», — привел трагические последствия оккупации города Дмитрий Ситар, первый заместитель руководителя Печерской окружной прокуратуры Киева осенью 2022 года.В первые дни марта в Гостомеле был убит городской голова Юрия Пилипко: оккупанты застрелили мужчину вместе с несколькими другими волонтерами, когда они раздавали жителям еду и медикаменты.
Известны также несколько эпизодов, когда оккупанты неделями держали в подвалах жилых комплексов Гостомеля десятки мирных жителей, включая детей и даже младенцев — без минимально подходящих для этого условий. В частности, более 60 человек держали в подвале ЖК Покровский, по 40 и 90 человек — в двух соседних жилых комплексах, рассказал впоследствии оказавшийся среди таких заложников журналист Апостроф TV Руслан Винниченко, который жил в Гостомеле. «Каждый вечер они приходили и говорили людям, что взяли Киев. Они каждый день брали Киев. Семь раз. [...] Они рассказывали, что Одесса сдалась, что все Вооруженные силы подняли руки, потому что там, цитирую: “80% русских, поэтому воевать за вашу Украину они не хотят”, — рассказал Винниченко. — Многие верили. Я знал, что, пока они здесь, Киев они еще не взяли». Он также засвидетельствовал, что в Гостомеле происходили те же зверства, что и в других городах Киевской области: БМП и танки били прямо по жилым домам, а гражданских жителей расстреливали как на улицах, так и в машинах.
Довоенное население села:
2,5 тыс. человек
Расстояние до центра Киева:
50 км
Разрушенные здания в результате вторжения:
130
Поврежденные здания:
527
Оценка совокупного ущерба:
275 млн грн
Село Мотыжин расположено в Бучанском районе Киевской области южнее Житомирской трассы. Вражеские войска оккупировали его около месяца (с 27 февраля по 28 марта 2022 года), контролируя одновременно часть важной автодороги в Киев. Как и везде в Киевской области, от обстрелов пострадали здешние жилые дома и местная инфраструктура, в том числе разрушен Мотыжинский лицей. Однако поселок стал известен еще и как очаг ожесточенного сопротивления российским войскам, которое оказывали местные жители.
Когда Мотыжин освободили, в братской могиле в лесу возле поселка нашли замученными и убитыми председателя Мотыжинского сельсовета Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря Сухенко и их сына Александра. Как выяснили в большом расследовании журналисты Wall Street Journal, Ольга Сухенко еще в самом начале оккупации отказалась уезжать из Мотыжина и покидать людей. Женщина не только организовала доставку продуктов в захваченный поселок и эвакуационную колонну для выезда из Мотыжина, но и тайно помогала передавать украинской армии информацию о местонахождении и передвижении войск РФ. В ответ на точные удары ВСУ по позициям врага и диверсии в районе Мотыжина оккупанты ответили карательными мерами.
Тела Ольги, Игоря и Александра Сухенко, а также убитого украинского разведчика / Фото: REUTERS/Marko Djurica
В середине марта несколько человек, в том числе женщин, убили прямо на улицах возле домов, а семью Сухенко замучили и расстреляли. Всего в лесу возле Мотыжина были обнаружены тела около тридцати убитых украинцев.
Бровары: Довоенное население города
110 тыс. людей
Бровары: Расстояние до центра Киева
26 км
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Богдановка: Довоенное население города
3 тыс. людей
Богдановка: Расстояние до центра Киева
44 км
Так и не захватив Бровары на правобережье Киевской области, российкие войска рассеялись по близлежащим селам Броварского района. Здесь несколько недель царил такой же жестокий оккупационный режим, как и на левобережье. Иллюстрацией его могут быть события в селе Богдановка, которые подробно реконструировали корреспонденты Медузы и расследовательского проекта Astra. Село, где до войны проживало 2,5 тыс. человек, было оккупировано с 8 по 29 марта. Согласно многочисленным свидетельствам его жителей, россияне непрерывно пьянствовали, насиловали здешних женщин всех возрастов и убивали мирных жителей — особенно интенсивно в первые дни оккупации, когда проводили «зачистку», и вскоре перед тем, как бежать из Богдановки.
В одной из семей оккупанты изнасиловали 34-летнюю женщину, убили ее мужа и застрелили собаку, полностью сожгли дом супругов. В другом случае загнали в маленький погреб собственного дома всю семью (52-летнюю женщину, ее мужа и их 10-летнюю дочь). Обыскав тем временем дом, россияне нашли рыболовные камуфляжные штаны мужа (он имел инвалидность и не служил ни в каких силовых структурах), открыли погреб и застрелили его на глазах у жены и ребенка. «Пуля попала мужу в руку. Затем этот же солдат сказал другому „**** [прикончи] его“, и тот сразу застрелил Лешу в голову. Он обмяк и стал падать прямо на дочь, зажал ее — и так умирал, прямо на ней. Я держала его за руку, пока не поняла, что все, что он стал холодеть», — рассказала женщина.
О серии сексуальных преступлений в неназванном населенном пункте Броварского района, совершенных оккупантами в марте 2022 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы украинского расследования. Речь идет о преступлениях, совершенных солдатами 15-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ. В одном из эпизодов зафиксирован случай сексуального насилия над четырехлетней девочкой и группового изнасилования матери под дулом пистолета. Преступление было совершено на глазах у мужа женщины и отца ребенка, которого россияне перед этим избили, ворвавшись в дом семьи.
«Киев выстоит!» — обещал 16 марта 2022 главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назвав еще тогда оборону столицы стратегической задачей. А в конце года в большом интервью The Economist Залужный предупреждал, что город до сих пор остается вожделенной целью для российских войск. «Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев», — поделился тогда своим видением главнокомандующий ВСУ. Он также подчеркивал, что план России быстро захватить Киев был целесообразным решением в военном смысле — как самый простой способ достичь цели российского вторжения. «Я бы поступил так же. Но тот факт, что они собирали ресурсы три-четыре года (людей, технику, боеприпасы) — а затем исчерпали эти ресурсы и растратили потенциал, не достигнув практически никакого результата, свидетельствует о том, что их [начальная] позиция была выбрана неверно», — указал на главную причину поражения оккупантов под Киевом Залужный.
Отстояв Киев в начале вторжения, Украина защитила свою независимость как суверенного государства, а ВСУ получили возможность сосредоточиться на других участках фронта на востоке и юге Украины, чтобы освободить значительную часть территорий Харьковской и Херсонской областей.
Год ярости. Главные события 12 человек крупного вторжения РФ
Свято гарбуза
NV вспоминает знаковые дни первого года великой войны России против Украины, которую Кремль развязал спустя восемь лет после вторжения в Крым и на Донбасс.
Цена обороны Киева для ВСУ и других Сил обороны пока неизвестна: во время войны потери украинских военных остаются тайной. Для гражданского населения и инфраструктуры Киевской области месяц российской оккупации стал одной из самых больших трагедий в новейшей истории Украины.
По оценкам Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на конец 2022 года Киевская область занимала второе место после Донецкой в пятерке наиболее пострадавших регионов по разрушениям жилищного фонда. Если на тот момент в Донецкой области было разрушено 78,7 тыс. домов на сумму $14,3 млрд, то ущерб Киевской области от разрушений и повреждений 22,8 тыс. жилых домов составил $8,2 млрд. В самом Киеве, по которому Россия продолжает наносить ракетные удары, за время войны было разрушено и повреждено 348 жилых домов, подавляющее большинство из которых многоквартирные, на $0,9 млрд.
Неоценимыми потерями являются тысячи сломанных судеб и жертвы среди гражданского населения, которые лишь множила бесчеловечная жестокость российских оккупантов. По состоянию на март 2023 года, по данным прокуратуры, в Киевской области было обнаружено более 1400 тел гражданских украинцев, погибших за время оккупации. Эти цифры еще могут вырасти: пропавшими без вести сейчас числятся около 280 жителей Киевской области. Идентифицированы 1174 тела, тогда как 200 погибших до сих пор неопознаны.
Через девять лет войны и более 400 дней большого вторжения РФ столица Украины, которая по ожиданиям оккупантов должна была пасть за три дня, остается свободной. «В боях за Киев участвовали все, кому не безразлично, все, кто хотел отстоять свое будущее — и мы его отстояли», — заявил в годовщину полномасштабного вторжения РФ Александр Вдовиченко, тогдашний командир 72-й ОМБр, сражавшейся за столицу. А сразу же после вытеснения врага с севера он повторял в многочисленных интервью: Киев отстояли, теперь нужно отстоять всю Украину.
Над проектом работали:
Инна Семенова, Дарья Алтунина, Татьяна Куцовера, Игорь Коновалов, Константин Войтенко