«Не было приказа». Почему потеряли Мрию и как руководство Антонова готовилось к блицкригу РФ — интервью NV с работником предприятия 10 марта, 20:38 Эксклюзив NV Ан-225 Мрия после удара России по аэродрому в Гостомеле Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителям госпредприятия Антонов, в частности бывшему гендиректору Сергею Бычкову, действия которых привели к уничтожению самолета Ан-225 Мрия на аэродроме в Гостомеле.

Руководитель лётной службы предприятия Дмитрий Антонов в интервью Radio NV рассказал, что происходило накануне российского вторжения и чем живет Антонов сейчас, когда половина авиапарка уничтожена.

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— Вы еще в марте прошлого года говорили о том, что что-то непонятное происходило в Гостомеле, на предприятии Антонов, что вам сразу показалось подозрительным. Могли бы вы рассказать об этом?

— 18 марта подписчики моего канала спросили меня: Почему же не эвакуировали Мрию и другие самолеты? Я ответил: «Такой команды не было». Для того чтобы самолеты смогли перебазироваться и взлететь с нашего аэропорта, нужно только одно — приказ директора нашей авиакомпании и генерального директора. И мы через два-три часа были бы уже в воздухе. Не было приказа.

— Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Киев в январе 2022 года, говорил о том, что именно в Гостомеле будет высаживаться российский десант. Это мы и увидели 24 февраля. Помните ли вы, что происходило в январе-феврале, имею в виду вторжение? Что происходило в Гостомеле? Может быть, вы знали, о чем говорили на предприятии Антонов?

— Я ничего такого не предчувствовал. Я попал в больницу за два дня до начала вторжения, попросил перегнать мою машину в Гостомель. Моя машина осталась навсегда в Гостомеле. Там у меня в офисе полжизни моей осталось. Честно, я не чувствовал.

Уже потом я понял, как не видел того, что было вокруг нас. К примеру, все авиакомпании начали эвакуировать самолеты. Страховые компании начали страховать сначала на неделю, затем, за 10 суток до вторжения, на двое суток. За неделю до вторжения уже страховали самолеты только на сутки. Это ведь явный признак того, что что-то не то.

Но обо всем этом я узнал немного позже. И через год в моем пазле уже сложилось много кусочков. Я понимаю, насколько я был неосведомлен. Я верил нашему руководству, нашему предприятию.

— Сейчас, когда этот пазл сложился, какую картину вы видите? Будет расследование, возможно, дальше будет еще и суд. Но какие выводы вы сделали? Что же происходило? Почему не прислушивались к советам? Почему эвакуация не происходила на Антонове?