«Реальное оружие победы». В Минобороны рассказали об известных случаях применения HIMARS 4 июля, 16:11 Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в День независимости США во вторник, 4 июля, поблагодарила американский народ за поддержку в защите от полномасштабной российской агрессии и рассказала о преимуществах американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

У себя в Telegram Маляр отметила, что М142 HIMARS — одно из самых мощных проявлений поддержки Украины со стороны США и «реальное оружие победы».

«"Одна ракета — одна уничтоженная цель» — это недостижимый результат для устаревших советских аналогов", — написала замминистра.



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Она напомнила, что систему разработали в конце 90-х как облегченную колесную версию М270. HIMARS может использовать от обычных неуправляемых боеприпасов до высокоточных баллистических ракет с GPS-навигацией. Дальность поражения боеприпасов для HIMARS:



MLRS — 45 км;

GMLRS — 70 км;

ER GMLRS — 150 км;

ATACMS — 300 км;

экспериментальная ракета PrSM — 499 км.

Замминистра обороны подчеркнула, что, когда Украина в июне 2022 года получила HIMARS, для оккупантов это стало «неприятной неожиданностью», так как в зоне поражения РСЗО оказались все вражеские логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск.

Инфографика: NV

«Испугавшись и ощутив первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS. Но так до сих пор никого и не поймали», — отметила Маляр.

Она объяснила, что скорость 85 км/час позволяет HIMARS развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за минуту — защитники Украины используют тактику shoot-and-scoot («стреляй и убегай»).

Маляр также рассказала об известных случаях применения HIMARS:



высокоточный удар по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области 1 января 2023 года, при котором погибли от 50 до 600 мобилизованных россиян;

удар по базе оккупантов в селе Правые Саги под Олешками ( Херсонская область).

Инфографика: NV

Инфографика: NV