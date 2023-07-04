Рекордная помощь со времен Второй мировой. Самые интересные факты и графики об объеме беспрецедентной поддержки, которую США предоставляют Украине 4 июля, 08:30 Сюжет Американские военные грузят БМП Bradley на транспортный корабль ARC Integrity в Южной Каролине, США, 25 января 2023 года. США обязались предоставить Украине более 150 этих БМП (Фото:Оз Сугитан, Транспортное командование США)

4 июля США празднуют День независимости — свой важнейший государственный праздник.

247 лет назад, 4 июля 1776-го, была подписана Декларация независимости США от Великобритании.

В этом году День независимости в США, вероятно, пройдет под знаком грядущих выборов президента, которые состоятся в ноябре 2024 года. Развязанная Россией полномасштабная война против Украины стала одним из определяющих факторов для всех вероятных кандидатов в президенты США, а особенно для нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, который попытается сохранить кресло.

Видео дня

Хотя администрация Байдена до сих пор не решилась предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS или истребители F-16, в целом масштаб американской помощи для Украины является беспрецедентным для современной истории этого государства.

NV напоминает самые впечатляющие факты об общем объеме помощи, которую официальный Киев получил от США после 24 февраля 2022 года. Часть этих данных в мае 2023 года обнародовали исследователи американского Совета по международным отношениям, «трекер поддержки Украины» ведет также Институт мировой экономики Кильского университета. А Пентагон и Госдеп США регулярно обновляют перечень техники и сумм военной помощи для ВСУ. В абсолютных цифрах США являются безусловным лидером международной коалиции союзников Украины.

1США уже обязались предоставить военную помощь Украине на сумму более $40 млрд. Включая последний пакет помощи на $500 млн, о котором было объявлено 27 июня, США выделили Украине 41 пакет оборонной поддержки, чаще всего задействуя механизм президентского решения о передаче вооружения из резервов Минобороны США — самый быстрый способ доставить эту помощь в Украину.

За 15 месяцев войны американская оборонная помощь Украине эволюционировала от предоставления ПТРК Javelin и зенитных комплексов Stinger до более сложных и эффективных систем, включая современные РСЗО и бронетехнику, корабли береговой обороны и передовые системы радиолокации, ЗРК Patriot и обещанные, но еще не полученные Украиной танки Abrams.

По самым свежим данным Пентагона, помощь Украине в сфере безопасности с начала вторжения превысила $40,5 млрд, тогда как Совет по международным отношениям озвучивает сумму в $46,6 млрд, включая сюда также обучение, логистическую поддержку и другие виды военной помощи.

2 Если подсчитать не только стоимость техники и военной поддержки, то общая сумма вместе с гуманитарной и финансовой помощью США превышает $76 млрд. Это вдвое больше, чем предоставили Украине институты ЕС ($32,2 млрд, без учета военной помощи отдельных стран Европы).

Если эту сумму представить как долю американского ВВП, то это будет самый высокий показатель помощи США кому-либо из других союзников во времена после 1960-го года:

Украине с начала вторжения — поддержка, эквивалентная 0,37% ВВП США



Израилю в 1979 году — помощь на 0,18% ВВП

Латинской Америке в 1964 году — помощь на 0,15% ВВП

Пакистану в 1962 году — поддержка на 0,08% ВВП

Тайваню в 1960 году — помощь на 0,08% ВВП

Инфографика: NV

3 Уже полтора года Украина остается крупнейшим получателем внешней помощи США. Это первый случай, когда европейская страна возглавила список с тех пор, как администрация Гарри Трумэна направила огромные средства на восстановление стран Европы согласно плану Маршалла после Второй мировой войны, напоминают в Совете по международным отношениям.

Для сравнения, если Украина с начала вторжения получила помощь на сумму более $76 млрд, то еще до начала большой войны США оказывали такие объемы поддержки другим государствам (за год по состоянию на 2020-й):

Афганистан — $4 млрд

Израиль — $3,3 млрд

Иордания — $2,6 млрд

Египет — $1,5 млрд

Эфиопия — $1,2 млрд

Ирак — $1,2 млрд

4 В то же время некоторые европейские правительства, например страны Балтии предоставляют Украине больше помощи, чем США, пропорционально размеру их экономики. Если считать эту долю по совокупному объему гуманитарной, финансовой и военной помощи, то по меньшей мере девять стран опережают США в относительных объемах поддержки Украины по сравнению с их ВВП. В частности это Латвия (1,2% ВВП), Эстония, Литва, Норвегия, Польша, Нидерланды, Чехия, Великобритания и Болгария, тогда как США занимают лишь 10 место (0,4% ВВП).



5 Бюджет Пентагона, который в 2021 году составлял более $800 млрд, по меньшей мере в десять раз превышает объем совокупной помощи США Украине. С другой стороны, предоставленная Киеву поддержка (более $76 млрд) примерно соразмерна годовому бюджету такого штата как Виргиния ($81 млрд) и более чем вдвое превышает годовой бюджет NASA в 2022 году ($29 млрд).

В целом вместе с США помощь Украине оказывают 47 стран мира.

