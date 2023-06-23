Залужный похвалил работу HIMARS в Украине 23 июня, 23:55 Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что через год использования HIMARS показала свою эффективность на войне в Украине.

По его словам, украинские военные хвалят работу HIMARS, а также отмечают, что россияне очень боятся эту технику.

«Это оружие доказало свою эффективность на фронте. Наши воины мастерски и метко поражают определенные цели: склады боеприпасов, скопление техники и личный состав противника», — отмечают военные.

Видео дня

31 мая представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.