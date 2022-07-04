Тяжелый путь к свободе. Как Соединенные Штаты обрели независимость — история с НВ 4 июля, 09:15 Сюжет Картина Декларация независимости (1819) художника Джона Трамбулла (Фото:US Capitol)

Сегодня американцы празднуют День независимости США. 246 лет назад, 4 июля 1776 года, представители тринадцати колоний Великобритании на территории Северной Америки приняли документ, провозглашающий новое суверенное государство.

НВ рассказывает краткую историю обретения Соединенными Штатами независимости.

Хлопоты английского капеллана

П ервые попытки англичан начать колонизацию Северной Америки приходятся на конец XVI века. Главным вдохновителем покорения на тот момент относительно недавно открытого континента стал английский капеллан Ричард Хаклюйт.

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В 1585 году путешественнику и фавориту королевы Англии Елизаветы I Уолтеру Рэли было поручено основать постоянное поселение на территории современных США. Узнав об этом, капеллан Хаклюйт — большой географический энтузиаст — представил королеве Трактат о западных плантациях, содержащий три ключевых тезиса: Британская Империя должна обратить коренных жителей Америки в христианство; в будущем Англия должна торговать напрямую с испанскими колониями в Америке, исключив посредника в виде Мадрида; безработные англичане могут выступать колонизаторами Северной Америки со стороны Короны. Также известный капеллан изучал опыт экспедиций испанских конкистадоров.

Но попытки — всего их было две — сэра Рэли основать постоянную колонию в Новом Свете не увенчались успехом. Первая экспедиция подвергалась постоянным атакам коренных народов Америки и была эвакуирована, а судьба второй, высадившейся в июле 1587 года и ждавшей прибытия снабжения из Европы в течение почти полутора лет, до сих пор остается неизвестной.

Менее чем через 10 лет, в 1606 году, в Англии были основаны две торговые компании — Лондонская (также известная как Виргинская) и Плимутская. Первой была отдана южная часть континента, а второй — северная. За выдачу разрешения на колонизацию перед преемником Елизаветы I — Яковом I — хлопотал все тот же Ричард Хаклюйт.

Колонисты, которым было поручено распространять в Новом Свете христианство, прибыли к берегам Северной Америки в мае 1607-го.

«Существовавшую непродолжительное время колонию Плимутской компании, которая располагалась на реке Сагадахок в нынешнем штате Мэн, постигла участь многих других, заброшенных менее чем за год. В то же время авантюра Лондонской компании задумывалась как такая, которая должна была довершить планы Рэли 20-летней давности. После размещения базы в Чесапикском заливе первыми тремя задачами колонистов были поиски золота (пятая часть которого обычно причиталась королю) или какого-либо другого источника дохода, чтобы покрыть первоначальные расходы; путей к Тихому океану и колонистов из Роанока, пропавших в 1587-м», — пишет профессор американской истории Дэниел Рихтер в своей книге Перед Революцией: Древнее прошлое Америки.

В течение месяца колонисты возвели деревянный форт, впоследствии переименованный в Джеймстаун, который стал первым постоянным британским поселением на территории Америки.

Фотография неизвестного автора, сделанная на рубеже XX века, на которой видны руины церкви Джеймстауна – первого постоянного поселения британских колонистов в Северной Америке / Фото: Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University

В первые годы колонисты столкнулись с серьезными трудностями, не обнаружив в окрестностях золота или серебра и постоянно подвергаясь атакам со стороны коренных народов материка.

Однако несколько лет спустя британские колонисты все же смогли найти замену так и не обнаруженному золоту — местный табак, который удалось успешно скрестить с сортами с ближайших островов.

В результате колония начала шириться, а Лондонская торговая компания — продавать владения на территории британских поселений в Америке для «джентльменов или людей, которые хотят ими стать». Благодаря этому уже к 1622 году население колонии насчитывало 1240 человек.

Бостонское чаепитие

С пустя 150 лет насыщенной и неоднозначной истории британского колонизаторства североамериканского континента на территории современных США, Канады и Центральной Америки были основаны десятки колоний, де-юре подчинявшихся Короне. Фактически же напряжение между метрополией и колониями постоянно нарастало. Лондону не нравились успехи колониальных промышленников, которые наладили производство судов и начали торговать с Вест-Индией; появление местной американской прессы, а также демократические настроения среди колонистов, заложенные Мэйфлауэрским соглашением еще в 1620 году.

Спичкой, разжегшей пламя американской революции, стала акция протеста, организованная тайным обществом Сыны Свободы.

К 1773 году в Северной Америке бурлило недовольство, вызванное налоговой политикой британского правительства. Лондон и Ост-Индская компания рассматривали налоги как инструмент влияния на колонии, тринадцать из которых становились все менее лояльными к Короне. Сами же колонии возмущались отсутствием своих представителей в Парламенте Британии, ведь в соответствии с английской конституцией тех лет британские субъекты могли облагаться налогом только с согласия таких представителей.

Ключевой предпосылкой для начала протестов стало принятие британским парламентом Чайного закона 1773 года, позволившего лондонской Ост-Индской компании ввозить чай на североамериканские территории без уплаты акциза. Демпинг цен на столь ключевой для того времени товар серьезно ослабил позиции американских торговцев.

Возмущенные монополистскими настроениями Ост-Индской компании, 16 декабря 1773 года несколько десятков членов общества Сыны Свободы пробрались на борт трех ее кораблей в Бостонской гавани и сбросили за борт свыше трех сотен ящиков с чаем. Некоторые из них были одеты в индейские национальные костюмы. Ущерб, по оценкам самой компании, составил почти 10 тысяч фунтов, или же около $1,7 млн по сегодняшнему курсу.

Бостонское чаепитие в истории Северной Америки. Гравюра У.Д. Купера / Фото: DR

Ответом Великобритании на эту акцию стали принятые год спустя пять законов, вошедшие в историю под названием «невыносимые». Усугубив финансовую ситуацию в регионе и серьезно сузив полномочия местного самоуправления, Невыносимые законы подтолкнули депутатов от 12 из 13 колоний провести съезд — Первый Континентальный конгресс, который прошел в Филадельфии. В съезде участвовал и Джордж Вашингтон, будущий первый президент США.

По итогам встречи депутаты приняли решение о бойкоте английских товаров и запрете продажи американских товаров британцам. Также члены конгресса составили Петицию к королю Георгу III, в которой потребовали отменить Невыносимые законы. Поскольку реакции Короны не последовало, депутаты договорились о проведении Второго Континентального конгресса в мае 1775 года.

Свобода

В течение всех пяти с половиной лет работы делегатов Второй Континентальный конгресс выступал в качестве временного правительства 13 колоний — Нью-Хемпшира, Массачусетса, Род-Айленда, Коннектикута, Делавэра, Мериленда, Виргинии, Северной Каролины, Южной Каролины, Джорджии, Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании. Среди новых участников, не принимавших участие в первом съезде, был и Бенджамин Франклин, самый известный из отцов-основателей США.

К моменту начала работы Второго Континентального конгресса уже прошли первые бои при Лексингтоне и Конкорде, которые сейчас относят к раннему периоду Войны за независимость США.

Таким образом, одним из первых ключевых решений съезда стало создание Континентальной армии во главе с Джорджем Вашингтоном, которая была сформирована из ополчения, противостоявшего британским войскам.

Большая война была практически неизбежна, и некоторые члены Конгресса, несмотря на стремление к преобразованию тогдашнего политического уклада, боялись громко выступать с требованием суверенитета.

«Определенных людей перемены всегда страшили, а неопределенность в отношении того, куда приведут эти изменения, могут вогнать в ступор. В 1775 году некоторые боялись, что гегемония элит может ослабиться или вовсе будет ликвидирована по мере того, как с течением долгой и отчаянной войны будут возникать революционные режимы. Уберите защитную мантию империи, полагали они, — и то, что когда-то было процветающим предприятием, может зачахнуть и погибнуть», — пишет профессор истории из Университета Джорджии Джон Ферлинг в книге Прыжок во тьму: Борьба за создание Американской республики.

Одну из ключевых ролей в ускорении процесса обретения суверенитета североамериканскими колониями сыграл массачусетский политик Джон Адамс, в будущем — второй президент США. Адамс был ярым сторонником независимости, тогда как его главным оппонентом по Конгрессу выступала фракция Джона Дикинсона, предлагавшая примирение с Великобританией.

К маю 1776 года британские силы начали осаду города Бостон, расположенного в родной для Джона Адамса провинции Массачусетс-Бэй, и политик вместе со своими единомышленниками решил действовать. Он представил резолюцию с призывом к каждой колонии создать собственное правительство. Вскоре другой конгрессмен, Ричард Генри Ли, представил резолюцию, согласно которой 13 американских колоний являются «свободными и независимыми штатами». Документ был поддержан Адамсом, который призвал коллег формализировать заявление о суверенитете, заручиться поддержкой иностранного государства в войне против Британии и начать подготовку к объединению колоний в конфедерацию.

В Конгрессе закипела работа по подготовке проекта Декларации независимости. Над текстом в течение 17 дней работал Томас Джефферсон, возглавлявший профильный комитет. После трехдневного обсуждения проекта Декларации часть текста была заменена или выброшена — в частности, был изъят раздел с осуждением использования рабского труда.

Конгресс одобрил Единогласную декларацию тринадцати Соединенных Штатов Америки 2 июля 1776 года, а день ее ратификации — 4 июля — впоследствии стал национальным праздником в США.

Рукописная копия финальной версии Декларации независимости США, 1823 год / Инфографика: DR

"…мы — представители Соединенных Штатов Америки, собравшиеся на общий конгресс, призывая Верховного Судью мира свидетелем чистоты наших намерений, именем и властью народа этих колоний, торжественно объявляем, что эти соединенные колонии суть отныне свободные и независимые штаты; что они освобождены от всякого подданства британской короне, и что всякая политическая связь между ними и государством Великобритании окончательно порвана и что, как свободные и независимые штаты, они имеют полное право объявлять войну, заключать мир и союзы, заводить торговлю и совершать все другие акты и дела, на которые имеют право независимые государства", — говорится в официальном тексте Декларации независимости США.

Впереди молодое государство ждало еще семь лет тяжелой войны за свою фактическую независимость от Великобритании. За это время к битве на стороне Соединенных Штатов присоединились Франция, Испания, Республика Вермонт, Голландия и иностранные волонтеры. Ценой обретения независимости, по разным оценкам, стали от 25 до 70 тысяч жизней американцев.

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