Новогодний подарок от HIMARS. Что известно об ударе по казармам оккупантов в Макеевке: сотни погибших, российские пропагандисты ошеломлены 2 января, 10:44 Сюжет Все, что осталось от здания училища, где в Макеевке были расквартированы сотни российских мобилизованных (Фото:Readovka / Telegram)

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке. Первые данные о его последствиях ошеломляющие: счет погибших оккупантов идет на сотни, российские пропагандисты обрушились с критикой на свое командование.

НВ собрал главное, что известно об инциденте в Макеевке.

Когда и как был нанесен удар в Макеевке

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19 в оккупированной Макеевке, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).

Видео дня

«От здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщают о сотнях погибших», — пишет Казанский. Он также приводит скриншоты подобных сообщений, где указано, что жители слышали три удара в 23:57, 23:59 и в 00:00 в ночь на 1 января. В них также пишут о том, что российские военные никого не подпускают к месту ЧП, перекрыли близлежащую территорию и запрещают фотографировать, а тела погибших оккупантов собирали и вывозили в течение всего дня 1 января.

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины — включая факт, что удар был нанесен в новогоднюю ночь. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек.

«Привет и поздравления вате и „чмобикам“, которых навезли в оккупированную Макеевку и напихали в здание ПТУ-19. В результате „неосторожного обращения с нагревательными приборами“, пренебрежением мерами безопасности, курением в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов. Еще около 300 получили ранения разной степени тяжести», — говорится в Телеграм-канале СтратКом ЗСУ.

Суда по обнародованным фото и видео с места удара, от здания осталась только часть каркаса.

Фото: Readovka / Telegram

В канале Игоря Лаченкова в 00:00 1 января появилось видео, на котором запечатлен запуск трех ракет из РСЗО HIMARS — вероятно, именно по цели в Макеевке. «Русня, здесь мне подбросили видео, как вам передали подарок в казарму», — написал блогер. Украинский военный за кадром, комментируя запуск, поздравляет всех подписчиков канала Лачен пише и всех украинцев с Новым годом.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов и опубликовал несколько видео — момента удара из соседнего дома и его последствий (18+).

Зеркало недели обращает внимание на сообщения в российских пабликах, согласно которым число погибших может достигать 600 человек. Издание также уточняет, что, по предварительным данным, значительная часть погибших мобилизованных была из Саратовской области РФ.



В государственных российских СМИ количество погибших военных армии РФ не озвучивается, представители боевиков «ДНР» лишь сообщили подтвердили факт удара агентству ТАСС и заявили, что 15 человек получили ранения.



«Мы увидим мрачные перспективы»: в РФ ошеломлены масштабом потерь

Обсуждение инцидента в пропагандистских пабликах РФ и среди российских «военкоров» свидетельствует, что масштаб потерь армии РФ вследствие удара в Макеевке действительно огромен.

«Судя по тому, что заныли даже пропагандисты Владлен Татарский, Даниил Безсонов и Царев, потери действительно зашкаливают. Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов понятно, что они очень высоки. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян предстоит встречать сотни гробов из Украины», — комментирует соответствующие посты Денис Казанский.

Многие российские пропагандисты теперь критикуют российское командование за новые потери и сосредоточение мобилизованных в одном здании.

«Факт того, в каком месте был размещен личный состав подразделения, вызвал массовую критику со стороны „военкоров“ и экспертов. Объект, неприспособленный для безопасного нахождения в нем военных, не оснащенный укрытиями — легкая мишень […] Решение о дислокации солдат там оценивается рядом специалистов как преступление», — пишет прокремлевский Телеграм-канал Readovka.

Андрей Медведев, вице-спикер Московской госдумы и бывший пропагандист российского ТВ, в своем посте призывает найти виновных в потерях. «У каждого ЧП есть имя, фамилия, отчество и должность. На 10-й месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего — опасно и преступно. Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу. […]», — пишет Медведев. Он также констатирует безрадостное будущее для армии РФ — мол, «с подходом „бабы новых нарожают“, мы не то что не победим, мы вообще увидим мрачные перспективы». «Из ситуации в Макеевке надо сделать самые жесткие выводы», — призывает Медведев.

Еще один военный пропагандист Борис Рожин в своем Телеграм-канале признает базовые факты о ЧП и российских потерях: «Прилетело в ПТУ из HIMARSa. В здании квартировались мобилизованные. Существенное количество убитых и раненых. Вечером завалы еще разбирали». На этом фоне он напоминает о том, что ВСУ и ранее наносили удары по скоплениям врага и критикует российских военачальников: «Несмотря на несколько месяцев войны, некоторые выводы не делают, отсюда и необязательные потери, которых при принятии элементарных мер предосторожности связанных с вопросами рассредоточения и укрытия личного состава, могло и не быть. Некомпетентность и неспособность воспринимать опыт войны продолжают оставаться серьезной проблемой», — заключает пропагандист, призывая «сделать выводы после этой истории».

А главный прокремлевский ТВ-рупор Владимир Соловьев, комментируя потери в Макеевке, назвал их «существенными», но пригрозил россиянам 15 годами тюрьмы за разглашение этих данных.

Даниил Безсонов, которы называет себя «заместителем министра информации» в группировке боевиков «ДНР», саркастически отмечает, что «судя по всему, высокое командование [армии РФ] до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия [РСЗО HIMARS]. «Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта [размещение мобилизованных в ПТУ], будут наказаны», — заявил он.

Один из боевиков квазиреспублик «Л/ДНР» утверждает, что число жертв удара так велико, поскольку в макеевском ПТУ «было гораздо больше одной роты». «Туда пришло огромное количество „залетных“ отмечать НГ. Удар был нанесен ровно в 00.00 из HIMARS. От ПТУ вместе с отмечающими НГ не осталось и следа. В труху», -говорит в этом Телеграм-канале.

Ниже еще ряд аналогичных постов из российских пабликов:



Как оценивают последствия удара в Украине

Журналист Денис Казанский назвал атаку по скоплению оккупантов в Макеевке «хорошим повод сравнить действия России и Украины». «Если российские мясники на Новый год без всякого смысла били дорогущими крылатыми ракетами по гражданским, то ВСУ сработали профессионально и точечно. Ликвидировали кого надо», — напоминает он.

В официальной сводке Генштаба ВСУ утром 1 января прямо не упоминался удар по Макеевке, однако было сказано, что украинские «ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов»