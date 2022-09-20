Оккупанты в Украине активно готовятся к обороне — разведка 20 сентября, 16:17 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты в Украине активно готовятся к обороне и пытаются создавать резервы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

По данным военной разведки, войска страны-агрессора строят оборонные позиции первой и второй линии.



«По сути, они делали такое и на юге Украины, в Херсонской области. Когда российские войска захватили эти территории, сразу же была организована оборона — минимум две, а то и три линии. Сейчас они пробуют создавать резервы, чтобы восстановить свои позиции. С этим есть проблемы, мы это отчетливо видим», — отметил Скибицкий.

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Представитель ГУР добавил, что с середины лета стало видно, насколько агрессору тяжело формировать резервы. Так, третий армейский корпус, который Россия собиралась сформировать до середины августа, до сих пор не сформирован полностью и не действует «как единая боевая единица», при этом оккупанты уже «разбрасывают» его на разные направления.



"…Создание резервов, а тем более быстрое продвижение по нашей территории — это тоже очень проблемно для Российской Федерации", — считает Скибицкий.

По словам представителя разведки, объявление всеобщей мобилизации в России будет означать признание того, что Кремль не смог выполнить «поставленные задачи», что Россия ведет реальную войну и является агрессором. Сейчас в РФ сильно повысилась мобилизационная риторика, заявил он.

«Россия понимает, что для захвата всей территории Украины — а это основная цель — рано или поздно необходимо будет привлекать дополнительные ресурсы. Объявление общей мобилизации только будет на руку нам, потому что протестные настроения в России слабы, но молодежь идти воевать не хочет», — также сказал Скибицкий.

Ранее представительство президента Украины в АР Крым сообщило, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ и продвижения в Херсонской области российские оккупанты строят фортификационные сооружения в оккупированном Крыму на админгранице с Херсонской областью.

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