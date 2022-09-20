Оккупанты возводят фортификационные сооружения в оккупированном Крыму на админгранице с Херсонской областью 20 сентября, 15:11 Оккупанты уже готовятся обороняться в оккупированном Крыму (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На фоне успешного контрнаступления ВСУ и продвижения в Херсонской области российские оккупанты возводят фортификационные сооружения в оккупированном Крыму на админгранице с материковой частью Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.

«На админгранице с Херсонской областью замечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск», — отметили там.

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В ведомстве отметили что РФ продолжает милитаризацию полуострова.

В оккупированном Севастополе продлили «желтый уровень» террористической угрозы до 28 сентября. По всему оккупированному Крыму «желтый уровень» действует до 23 сентября.

На заправках оккупированного полуострова вешают объявления, где ищут «добровольцев» в российскую 810-ю бригаду морской пехоты для выполнения задач «специальной военной операции». В Представительстве президента в АР Крым уточнили, что эта бригада, по данным Генштаба ВСУ, потеряла 85% личного состава в войне против Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации во избежание жертв среди мирного населения. Он заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыма.

Укрзализныця сообщила, что запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. километров.

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