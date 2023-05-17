«Не преступник, а жертва». Омбудсмен объяснил, считается ли преступлением получение псевдопаспорта РФ в оккупации

17 мая, 15:41
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Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что лица, которые были вынужденны получать паспорт РФ на временно оккупированных территориях, не могут считаться преступниками.

В Telegram Лубинец подчеркнул, что в большинстве случаев получение псевдопаспорта страны-агрессора является вынужденным шагом, когда речь идет о сохранении жизни и здоровья личности или членов семьи.

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«Отмечаю, лица, вынужденные получать паспорт РФ при таких обстоятельствах, не могут считаться преступниками, скорее — жертвами преступления», — пишет омбудсмен.

Он добавил, что принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины признается грубым нарушением норм международного права, в частности, в соответствии со статьей 45 Положения о законах и обычаях войны на суше, которое является приложением к Четвертой Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года.

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Также омбудсмен отметил, что согласно статье 25 Конституции Украины, каждый имеет право на изменение гражданства, что исключает возможность признания результата принудительного изменения гражданской принадлежности.

«Следовательно, противоправные действия оккупационных органов относительно принудительной автоматической паспортизации являются негуманными и противоречащими принципам обращения с гражданским населением на временно оккупированных территориях, в частности, установленным положением Четвертой Женевской конвенции», — говорится в сообщении омбудсмена.

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Ранее Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, чтобы выжить, и ждать освобождения.

В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала не брать жителей паспорта РФ, не сотрудничать с оккупантами, уехать, если есть такая возможность, и ждать ВСУ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Омбудсмен Преступление Российский паспорт Дмитрий Лубинец

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