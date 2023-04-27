Путин подписал «указ» о возможной депортации жителей захваченных территорий, которые отказываются от паспортов РФ 27 апреля, 21:44 Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 апреля, подписал юридически ничтожный «указ», касающийся «правового положения» жителей временно захваченных украинских территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно «указу», жители захваченных украинских территорий, которые страна-агрессор пыталась аннексировать, будут считаться иностранцами, если откажутся получать российский паспорт. Если российский режим признает их «угрозой нацбезопасности», им грозит депортация.

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Страна-агрессор хочет, чтобы жители захваченных территорий получили паспорта РФ до 30 сентября 2023 года. В «указе» также сказано, что те, кто откажется, могут оставаться по месту жительства до 1 июля 2024 года.

Заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев сказал российскому Агентству, что «указ» Путина по меньшей мере грубо нарушает гуманитарное право в той части, которая касается оккупированных территорий, а также может считаться военным преступлением.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявляла, что Россия пытается изменить этнический состав населения на временно оккупированных территориях Украины.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

27 сентября 2022 года российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал «указы» Путина, касающиеся украинских территорий, ничтожными.