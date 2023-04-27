Путин подписал «указ» о возможной депортации жителей захваченных территорий, которые отказываются от паспортов РФ

27 апреля, 21:44
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Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Мурал с изображением российского диктатора Владимира Путина в Кельне, Германия (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 апреля, подписал юридически ничтожный «указ», касающийся «правового положения» жителей временно захваченных украинских территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Согласно «указу», жители захваченных украинских территорий, которые страна-агрессор пыталась аннексировать, будут считаться иностранцами, если откажутся получать российский паспорт. Если российский режим признает их «угрозой нацбезопасности», им грозит депортация.

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Страна-агрессор хочет, чтобы жители захваченных территорий получили паспорта РФ до 30 сентября 2023 года. В «указе» также сказано, что те, кто откажется, могут оставаться по месту жительства до 1 июля 2024 года.

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Заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев сказал российскому Агентству, что «указ» Путина по меньшей мере грубо нарушает гуманитарное право в той части, которая касается оккупированных территорий, а также может считаться военным преступлением.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявляла, что Россия пытается изменить этнический состав населения на временно оккупированных территориях Украины.

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Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

27 сентября 2022 года российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал «указы» Путина, касающиеся украинских территорий, ничтожными.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Военные преступления РФ Оккупированные территории депортация Война России против Украины Временно оккупированные территории

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