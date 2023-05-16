Россияне угрожают отключать электричество жителям Запорожской области без российского паспорта — ЦНС 16 мая, 17:34 Российский паспорт (Фото:RJA1988 / pixabay)

Россияне во временно оккупированной Запорожской области угрожают отключать электричество местным жителям, которые не получили российские паспорта.

Об этом сообщает пресс-центр Центра национального сопротивления.

«Оккупанты заставляют жителей временно оккупированной территории Запорожской области перезаключать договоры о поставках электроэнергии, для чего необходимо иметь российские документы», — говорится в сообщении.

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В ЦНС добавили, что для перезаключения договора необходимо иметь российские паспорт, идентификационный код и документы на право собственности на жилье. Оккупанты дают 30 дней на оформление всех документов и перезаключение сделки, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии.

«Таким образом, оккупанты делают невозможной жизнь на ВОТ без российского аусвайса», — добавили в пресс-службе.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, чтобы выжить, и ждать освобождения.

В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала не брать жителей паспорта РФ, не сотрудничать с оккупантами, уехать, если есть такая возможность, и ждать ВСУ.