В Офисе президента объяснили, при каком условии украинцы на оккупированных территориях могут получить российский паспорт 1 мая, 22:58 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет преследовать граждан, которые под принуждением получили «гражданство» страны-террориста России.

У себя в Twitter он прокомментировал позиции омбудсмена Дмитрия Лубинца и вице-премьер-министра по реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук по поводу принудительной российской паспортизации на временно захваченных территориях Украины.



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Подоляк написал, что, если есть возможность не получать российский паспорт, лучше постараться этого не делать.



«Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток — берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает наивысшей оценки. Но никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан. Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших „российское гражданство“», — заявил он.

Советник главы ОП также подчеркнул, что все, кто помогал российским оккупантам, занимал «должности» в оккупационных «администрациях», помогал организовывать псевдореферендумы и на камеры брал паспорта страны-агрессора, понесут ответственность.

В комментарии изданию Бабель Подоляк добавил, что после деоккупации Украина предложит автоматическую процедуру обнуления «принудительных гражданств», зафиксированных в российских базах данных.

Ирина Верещук ранее призывала украинцев не брать российские паспорта, не сотрудничать с оккупантами, по возможности выехать и ждать ВСУ.



Дмитрий Лубинец советовал украинцам на временно захваченным территориях брать паспорта, чтобы спасти свою жизнь, либо выезжать оттуда.



27 апреля российский диктатор Путин подписал юридически никчемный "указ", касающийся «правового положения» жителей временно захваченных украинских территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. «Указ» предусматривает депортацию украинцев без паспортов страны-агрессора, если российский режим признает их «угрозой нацбезопасности».

