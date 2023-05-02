Лубинец попросит Кабмин объяснить совет Верещук не брать паспорта РФ в оккупации. Он настаивает на обратном 2 мая, 10:41 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец настаивает, что украинцам на оккупированных территориях ради выживания не стоит отказываться от паспортов РФ. Он обратится к Кабмину за объяснением противоположной позиции вице-премьера Ирины Верещук.



Об этом он сказал в комментарии Суспільному.

Ранее Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, чтобы выжить, и ждать освобождения. По его словам, сейчас нарабатывают закон, который потом поможет официально откажется от этого паспорта.

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В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала не брать жителей паспорта РФ, не сотрудничать с оккупантами, уехать, если есть такая возможность, и ждать ВСУ.

В комментарии Суспільному Лубинец подчеркнул, что государство должно исходить из интересов человека. Он напомнил, что, согласно международному гуманитарному праву, ответственность за граждан, находящихся на временно оккупированной территории, несет страна-агрессор.

«А значит, мы как государство понимаем, что у нас нет средств защиты прав находящихся там граждан», — добавил он.

Накануне в Офисе президента заявили, что Украина не будет преследовать граждан, по принуждению получивших гражданство России.