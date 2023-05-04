Раздавая паспорта, Россия лишает Украину возможности помочь своим гражданам — Маляр

4 мая, 20:56
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Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Раздавая свои паспорта на временно оккупированных территориях, власти России пытаются «легализовать» репрессии против украинцев и лишают Украину возможности защитить своих граждан.

Об этом написала в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, наличие у пострадавшего от действий РФ лица российского паспорта мешает Украине и миру его защитить.

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«Полученный российский паспорт легализует насильственные действия РФ по отношению к гражданину, поскольку отчасти в РФ такое насилие разрешено законом. Да, это нарушение норм международного права, но наличие у лица российского паспорта de facto лишает Украину и международное сообщество возможности эффективной помощи», — написала Маляр.

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Она считает, что российские власти, раздавая паспорта, «стремятся защитить себя и сделать репрессии против украинцев законными».

Кроме того, российский паспорт враг использует для принудительной мобилизации украинцев в ряды вражеской армии, отметила Маляр.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Российский паспорт Паспорта Война России против Украины

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