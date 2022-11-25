Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных обстрелов войсками РФ
Пока из больниц Херсона эвакуировали детей и пациентов, которые получают психиатрическую помощь (Фото:Murad Sezer/Reuters)
Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных обстрелов города войсками РФ.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, детей, которые проходят лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они будут и дальше получать всю необходимую медпомощь.
В Одессу эвакуированы пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи, туда перевезли 100 человек.
Янушевич добавил, что пациенты будут получать лечение в других городах, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.
Другие жители областного центра также могут эвакуироваться в более спокойные регионы. Для этого необходимо обратиться в Херсонскую ОВА.
В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.
С момента бегства оккупанты систематически обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области и сам Херсон.
За минувшие сутки в регионе в результате обстрелов российских оккупантов погибли десять человек, 54 жителя получили ранения.
Вечером 24 ноября российские оккупанты обстреляли из РСЗО жилые районы Херсона. Снаряды попали в многоэтажку и детскую площадку, погибли семь человек, 21 получил ранения.
21 ноября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жители Херсона и Херсонской области на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.