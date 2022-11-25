Оккупанты в Херсоне минировали детские игрушки — МВД

25 ноября, 05:00
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В настоящее время идет процесс ликвидации боеприпасов (Фото:murrrchalla/pexels)

В настоящее время идет процесс ликвидации боеприпасов (Фото:murrrchalla/pexels)

Убегая из Херсона оккупанты минировали все, что могли. Россияне оставляли взрывоопасные предметы даже в детских игрушках.

Об этом сообщил советник главы МВД Ростислав Смирнов в эфире единого телемарафона.

В настоящее время идет процесс ликвидации боеприпасов.

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«Масштабы заминирования там чрезвычайно велики. Я постоянно получаю фотоотчеты. В детских игрушках между двумя футбольными мячами была расположена мина и тому подобное», — рассказал Смирнов.

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Советник главы МВД добавил, что на освобожденных территориях Херсонской области уже обезвредили более 5 тысяч взрывоопасных предметов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   МВД Украины Херсон Минирование Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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