Оккупанты в Херсоне минировали детские игрушки — МВД
В настоящее время идет процесс ликвидации боеприпасов (Фото:murrrchalla/pexels)
Убегая из Херсона оккупанты минировали все, что могли. Россияне оставляли взрывоопасные предметы даже в детских игрушках.
Об этом сообщил советник главы МВД Ростислав Смирнов в эфире единого телемарафона.
В настоящее время идет процесс ликвидации боеприпасов.
«Масштабы заминирования там чрезвычайно велики. Я постоянно получаю фотоотчеты. В детских игрушках между двумя футбольными мячами была расположена мина и тому подобное», — рассказал Смирнов.
Советник главы МВД добавил, что на освобожденных территориях Херсонской области уже обезвредили более 5 тысяч взрывоопасных предметов.