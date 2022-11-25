Атаки РФ на Херсонскую область: за сутки погибли десять человек, десятки раненых, в Херсоне снаряды попади в жилые дома 25 ноября, 13:07 Последствия ударов войск РФ по Херсонской области (Фото:НПУ)

За минувшие сутки войска РФ атаковали населенные пункты деоккупированной Херсонской области, погибли десять человек, 54 жителя получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, в Херсоне под вражеским массированным артиллерийским обстрелом были жилые кварталы двух микрорайонов. Российские оккупанты попали в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы и газовые трубы.

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В Херсонском районе войска РФ также обстреляли Зеленовку, Чернобаевку и Степановку.

В Бериславском районе пострадал Берислав, повреждены частные дома.

Вечером 24 ноября российские оккупанты обстреляли из РСЗО жилые районы Херсона. Снаряды попали в многоэтажку и детскую площадку, погибли семь человек, 21 получил ранения.

В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

С момента бегства оккупанты систематически обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области и сам Херсон.