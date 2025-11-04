По меньшей мере 70 километров от границы с РФ. Россияне впервые ударили КАБом по Коропской общине на Черниговской области

4 ноября, 18:18
Россия активно использует корректируемые авиабомбы (КАБы) в войне против Украины (Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram)

Российские войска около 17:00 во вторник, 4 ноября, нанесли удар управляемой авиабомбой по Коропской общине Черниговской области, которая находится минимум в 70 км от границы с Россией.

Об этом Суспільному рассказал Коропский городской голова Владимир Куницын.

«Взрыв был бешеный! Упало между двумя селами. В одном из сел исчез свет. Информации о повреждениях или раненых пока не поступало», — сказал он.

Информацию об ударе по территории Коропской громады подтвердил также начальник Новгород-Северской райгосадминистрации Александр Селиверстов, отметив, что в настоящее время серьезных повреждений не зафиксировано, но ситуация уточняется.

По данным мониторинговых каналов, авиабомба пролетела через всю Сумскую область, начиная с Курской области России.

Это первый случай, когда Россия осуществляет атаку на Коропскую общину с помощью управляемой авиабомбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что в октябре российские оккупанты значительно активизировали удары управляемыми авиабомбами по территории Украины, сбросив более 5328 КАБов по позициям ВСУ и прифронтовых городах.

26 октября Россия впервые атаковала Кривой Рог управляемой авиабомбой, которую сбила украинская ПВО. Обломки повредили промышленное предприятие, а один человек получил легкие ранения.

Инфографика: NV

В городе Каменское Днепропетровской области в субботу, 25 октября, прогремел взрыв на фоне информации об угрозе применения авиационных бомб (КАБ).

24 октября три российские КАБы впервые атаковали Одесскую область. Глава ОГА Олег Кипер заявил, что ПВО успешно отработала по воздушным целям врага, и назвал авиабомбы новой угрозой для региона.

Ранее 16 октября впервые с начала войны российские оккупанты атаковали окрестности Николаева управляемыми авиабомбами, о чем подтвердил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   КАБ Черниговская область Война России против Украины Авиаудар

Поделиться:

