«Это новая серьезная угроза». Россия впервые ударила КАБами по гражданской инфраструктуре Одесской области

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения», — подчеркнул Кипер.

Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее днем 24 октября Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили о «КАБ в акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское».

16 октября в Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские самолеты совершили авиаудар по Николаеву — с помощью самолета Су-34.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах утверждали, что Россия впервые испытала на Николаеве модернизированную КАБ дальностью 150 км.

17 октября глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким подтвердил, что российские оккупанты атаковали окраины Николаева с помощью двух управляемых авиационных бомб.