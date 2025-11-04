Российские удары управляемыми авиабомбами по позициям ВСУ и прифронтовым городам резко возросли (Фото: ГСЧС)

В октябре российские оккупанты значительно активизировали удары управляемыми авиабомбами по территории Украины, сбросив более 5328 КАБов по позициям ВСУ и прифронтовых городах.

Об этом 4 ноября сообщили в Министерстве обороны Украины.

Там отметили, что это самый большой месячный показатель с начала 2025 года.

«Воздушный террор растет: за 10 месяцев враг уже сбросил около 40 тысяч авиабомб — столько же, сколько за весь прошлый год», — добавили в Минобороны.

26 октября Россия впервые атаковала Кривой Рог управляемой авиабомбой, которую сбила украинская ПВО. Обломки повредили промышленное предприятие, а один человек получил легкие ранения.

В городе Каменское Днепропетровской области в субботу, 25 октября, прогремел взрыв на фоне информации об угрозе применения авиационных бомб (КАБ).

24 октября три российские КАБы впервые атаковали Одесскую область. Глава ОГА Олег Кипер заявил, что ПВО успешно отработала по воздушным целям врага, и назвал авиабомбы новой угрозой для региона.

Ранее 16 октября впервые с начала войны российские оккупанты атаковали окрестности Николаева управляемыми авиабомбами, о чем подтвердил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.