Оккупанты сняли собственный удар по двум гражданским и собаке, которые шли с белым флагом в Харьковской области

Россияне сняли свою атаку дрона по мирным жителям на Харьковщине, чтобы обвинить ВСУ (Фото: Скриншот из видео 77 корпуса ДШВ ВСУ)

3 ноября 2025 года в селе Кругляковка на Харьковщине армия РФ атаковала беспилотником гражданских и собаку, которые двигались по дороге с белым флагом. Об этом 4 ноября сообщила 77 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Российские войска вновь продемонстрировали свое истинное лицо террора и бесчеловечной жестокости, проведя „операцию под чужим флагом“», — написали там.

В результате прицельного удара погибли двое безоружных людей и собака. Военных объектов или позиций поблизости не было, добавили в 77 корпусе ДШВ.

По информации украинских военных, сами россияне сняли это нападение, чтобы использовать видео в пропагандистских целях и безосновательно обвинить ВСУ.

«Это преступление — очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права», — отметили в бригаде.

Ситуация на Купянском направлении: главное

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистят Купянск от российских оккупантов, отметив, что даты операции уже определены, но пока не разглашаются.

2 ноября начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны нанесли удары по россиянам в Купянске, что затормозило их наступление.

Он отметил, что ситуация на Купянском направлении остается непростой, однако украинские силы сдерживают оккупантов и не дают им пройти в центр города.

29 октября Группировка объединенных сил сообщила, что в районе Купянска продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет.

До этого, 28 октября, Виктор Трегубов заявлял, что российские войска присутствуют в северной части Купянска и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что несмотря на непростую ситуацию в Купянске Силы обороны продолжают держать позиции.