В управлении коммуникации Группировки Объединенных сил рассказали о ситуации в Купянске (Фото: Сухопутные войска ВС Украины/Facebook)

Силы обороны Украины нанесли удары по россиянам в Купянске Харьковской области, что затормозило их наступление. Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини в воскресенье, 2 ноября.

Он отметил, что ситуация на Купянском направлении остается непростой, однако украинские силы сдерживают оккупантов и не дают им пройти в центр города.

«Более того, там есть повод для осторожного оптимизма, о том, что даже в северных районах, где они пытались концентрировать свои силы, им сейчас немного несладко. По ним было нанесено несколько точных и тяжелых ударов, в результате чего наступление там сейчас затормозилось», — сказал Трегубов.

По его словам, россияне сейчас пытаются больше обходить город, чем, как раньше, непосредственно прорываться из северных районов в центр.

Кроме этого, Трегубов отметил, что окружения украинских военных в городе нет.

«Там нечем подтвердить слова российского главы (Владимира — ред.) Путина о якобы каком-то окружении. Если кто-то там и попадет в окружение, то это точно будут не украинские силы», — добавил Трегубов.

Ранее российский диктатор Путин наврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске, и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов лживо доложил, что российские войска якобы завершили окружение украинских войск, «взяв в кольцо».

29 октября Группировка объединенных сил сообщила, что в районе Купянска продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет.

До этого, 28 октября, Виктор Трегубов заявлял, что российские войска присутствуют в северной части Купянска и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что несмотря на непростую ситуацию в Купянске Силы обороны продолжают держать позиции.