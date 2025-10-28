Российские войска зашли на север Купянска, но об окружении речь не идет — Трегубов

28 октября, 22:54
Российские войска присутствуют в северной части Купянска Харьковской области и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.

Об этом во вторник, 28 октября, сообщил начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, враг закрепляется в зданиях, накапливает силы, а после этого пытается двигаться дальше. Снабжение таких подразделений осуществляется в основном с помощью дронов. Трегубов опроверг заявления российской стороны о якобы окружении города.

«Их же граждане уже спрашивают: если Купянск окружен, то почему там до сих пор продолжается украинская оборона? После этого россияне начали уточнять, что „окружение“ — это якобы возможность поражать украинскую логистику дронами», — сказал он.

Трегубов пояснил, что российские FPV-дроны на оптоволокне действительно достают до 40 км от линии фронта, но такое же расстояние могут покрывать и украинские беспилотники.

«Логистика для нас действительно затруднена из-за постоянных атак, но она стабильна. У россиян ее вообще нет», — добавил Трегубов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг российское заявление об окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска.

Зеленский заверил, что имеет самую свежую информацию от Генштаба и генерала Александра Сирского и на этой неделе активность россиян в районе Купянска и Покровска была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

26 сентября проект DeepState писал, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат РФ фиксируют в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.

В громаде по состоянию на 28 сентября было 1640 гражданских, на правобережной части Купянска — 680 человек.

