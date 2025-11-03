Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска от оккупантов: даты определены

Президент Владимир Зеленский заявил о планах полной зачистки Купянска Харьковской области от российских оккупантов. Об этом глава государства сказал на брифинге в понедельник, 3 ноября, сообщает Укринформ .

По его словам, на заседании Ставки обсудили ситуацию в Купянске, где остаются около 60 вражеских военных.

«Мы все зачистим, в принципе, даты определены, но делиться информацией пока не будем», — сказал Зеленский.

Также он рассказал ситуацию на фронте, в частности на Покровском направлении.

«Покровск — враг успеха не имел за последние дни, 26−30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. Причем 50% от всех применений КАБов идет на Покровск. Вы понимаете, как нашим не просто», — сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что на Лиманском и Краматорском направлениях ситуация стабильная, без существенных изменений, а операция в Доброполье продолжается.

«Главком сказал, что 2−3 км они еще зачистили, но Россия понимает, что она проиграла там инициативу полностью, и понимаем, что она готовит реванш. Это понятно что они накапливают войска по перехватам, по всем признакам понимаем», — добавил Зеленский.

2 ноября начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны нанесли удары по россиянам в Купянске, что затормозило их наступление.

Он отметил, что ситуация на Купянском направлении остается непростой, однако украинские силы сдерживают оккупантов и не дают им пройти в центр города.

26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов лживо доложил, что российские войска завершили окружение украинских войск в городе.

29 октября группировка объединенных сил сообщила, что в районе Купянска продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет.

До этого, 28 октября, Виктор Трегубов заявлял, что российские войска присутствуют в северной части Купянска и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что несмотря на непростую ситуацию в Купянске Силы обороны продолжают держать позиции.