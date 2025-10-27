Погибли на родной Донетчине. В Киеве прощаются с журналисткой и оператором канала Freedom, которых убил российский дрон

В Киеве попрощались с погибшими в Краматорске Еленой Губановой и Евгением Кармазиным (Фото: NV)

В понедельник, 27 октября, в Михайловском соборе в Киеве попрощались с журналисткой Еленой Губановой и оператором Евгением Кармазиным, которые погибли в Краматорске в результате атаки российского дрона по машине.

Отпевание погибших Елены Губановой и Евгения Крамазина состоялось в Михайловском златоверхом соборе Киева.

Провести погибших журналистов в последний путь собрались коллеги, близкие, друзья и неравнодушные украинцы. Елена и Евгений с первых дней полномасштабного вторжения РФ освещали ситуацию на Донецком направлении, рассказывали о преступлениях РФ в Донецкой области, эвакуации гражданского населения, рассказывали историю защитников. Эта пара медийщиков телеканала Freedom работала в самых горячих точках Донецкой области.

Реклама

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

В машину съемочной группы прямым попаданием попал российский дрон Ланцет. Журналисты на тот момент находились в Краматорске и по данным корреспондента Донбасс Реалих Сергея Горбатенко снимали последствия предупредительного обстрела РФ автозаправки.

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Елене Губановой, которая также была известна под именем Алена Громова, было 43 года. Она родилась в городе Енакиево Донецкой области, который находится в оккупации РФ с 2014 года. С 2021 года она работала военным корреспондентом. Евгению Карамзину было 33 года. Он родом из Краматорска Донецкой области.

По данным Института массовой информации, Елена и Евгений стали 14 и 15 в списке медийщиков, убитых Россией во время выполнения профессиональной журналистской деятельности с начала полномасштабного вторжения.