«Повторяет за своими генералами ложь». В ВСУ опровергли заявления Путина об «окружении» украинских военных в Купянске
Российским наступлением на Купянск командует бывший украинский офицер (Фото: Сухопутные войска ВС Украины/Facebook)
В районе Купянска Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако ни о каком «окружении» украинских войск речь не идет.
Об этом в среду, 29 октября, сообщила Группировка объединенных сил в Telegram.
В командовании отметили, что все заявления российских пропагандистов о якобы окружении украинских подразделений не соответствуют действительности и являются выдумкой.
«Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты», — заявили в группировке.
Ранее Путин солгал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ. Диктатор утверждал, что политическое руководство Украины «должно принять решение» о судьбе своих граждан, которые якобы находятся в окружении.
26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов лживо доложил, что российские войска якобы завершили окружение украинских войск, «взяв в кольцо».
29 октября портал DeepState сообщил, что в Покровске Донецкой области Силы обороны Украины уничтожили российский триколор, который оккупанты установили на въезде в город. По данным аналитиков, триколор обнаружили примерно в 9:40 29 октября, уже в 10:40 он был уничтожен.
DeepState называет ситуацию в городе сложной, Покровск является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.
28 октября начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска присутствуют в северной части Купянска Харьковской области и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.