Оккупанты установили «зубы дракона» и огневые точки на побережье вблизи Евпатории — фото 22 июля, 11:37 «Зубы дракона» вблизи Евпатории (Фото:Атеш/Telegram)

Российские оккупанты установили так называемые «зубы дракона» вблизи оккупированной Евпатории. Их заметили на берегу моря.

Соответствующее сообщение опубликовало партизанское движение Атеш в Telegram.

«Наш агент обнаружил и проник на фортификационные сооружения возле поселка Мирный возле Евпатории. Оккупанты нарыли окопы и разместили „зубы дракона“. А также установили секреты и огневые точки. Все зафиксировано, самые слабые места найдены», — говорится в сообщении.

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Фото: Атеш/Telegram

Фото: Атеш/Telegram

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещал освободить Крым от российских войск, даже если некоторые западные союзники не поддерживают деоккупацию полуострова.

Также Залужный готов применять оружие против оккупантов и на российской территории для защиты Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что развязанная Россией война не закончится, пока Украина не деоккупирует Крым.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.