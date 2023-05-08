У Крыма могут забрать автономию после освобождения полуострова — Подоляк 8 мая, 17:06 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

В программе Аргумент Подоляк подчеркнул, что существование автономий в составе унитарного государства является питательной средой для сепаратистских настроений.

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«Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем-то лучше, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия — это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что права этнических меньшинств в Украине должны быть соблюдены, говоря о крымских татарах, которые «заслуживают симпатий» украинцев.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает чисто военное контрнаступление.