Оккупанты в Крыму пытаются «усилить ПВО» устаревшими зенитными пушками — Атеш 10 июля, 18:04 Российские оккупанты перевозят зенитные пушки С-60 в Крыму (Фото:Атеш / Telegram)

Во временно оккупированном Крыму военные страны-террориста России пытаются усилить ПВО устаревшими зенитными пушками С-60 калибра 57 мм.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram в понедельник, 10 июля.



По словам движения, оккупанты развернули огневые позиции к северу от Евпатории.

«Агенты Атеш пристально наблюдают за российскими военными и выявляют средства ПВО. Информацию уже передали добрым людям, оккупанты — ждите пламенный привет», — отметили партизаны.

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Милитарный в октябре 2022 года сообщал, что страна-агрессор начала вооружать мобилизованных оккупантов «раритетными» пушками С-60 разработки середины 1940-х, которые сняли с хранения. Портал отмечал, что советские комплексы давно неэффективны против боевых самолетов, но до сих пор могут поражать ударные вертолеты.

Ранее Military Media Center Минобороны сообщал, что российские оккупанты готовятся к возможным боевым действиям в Крыму и строят фортификационные сооружения в северной, западной и восточной частях полуострова, а также усиливают защита перешейков на границе полуострова.