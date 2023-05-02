Крым мы возьмем без боя — Резников 2 мая, 13:21 Алексей Резников (Фото:Минобороны)

Украина возьмет Крым без боя, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью The Atlantic. По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает чисто военное контрнаступление.

Как пишет издание, в Киеве говорят о военно-политическом освобождении Крыма.



Сейчас Россия превращает Крым в крепость. И после того, как РФ перекроет на острове дороги, железные дороги и водные пути, многие российские жители полуострова, особенно недавние иммигранты, сами убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте, — отмечают в издании.

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Некоторые из них уже скрылись после взрыва на Керченском мосту и других взрывов на полуострове.

«Крым мы возьмем без боя», — заявил Резников.

В понедельник, 1 мая, министр обороны сообщил, что подготовка к контрнаступлению на финишной прямой, когда можно сказать, что все необходимое уже готово.