«Мне наплевать». Залужный обещает вернуть Крым, даже если западные союзники будут против

14 июля, 20:30
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Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обещает освободить Крым от российских войск, даже если некоторые западные союзники не поддерживают деоккупацию полуострова.

Как сообщает издание Washington Post, некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция российского диктатора Владимира Путина, если украинские войска когда-либо достигнут территории Крыма.

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«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит», — сказал Залужный в комментарии изданию.

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Зеленский считает, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ будут на подступах к оккупированному Крыму (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva) Зеленский считает, что Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма

Также главнокомандующий готов применять оружие против оккупантов и на российской территории для защиты Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что развязанная Россией война не закончится, пока Украина не деоккупирует Крым.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Валерий Залужный

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