«Не будет победой Украины». Зеленский заявил, что война не закончится, пока Крым будет под оккупацией РФ 3 июля, 14:42 Зеленский заявил, что Украина без Крыма не будет победой Киева в войне с РФ (Фото:Alina Smutko/Reuters)

Украина без Крыма не будет победой Киева в войне с Россией, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Президент отметил, что хотя сейчас основные усилия Украины направлены на возвращение территорий на юге и востоке Украины, конечной целью является освобождение Крыма от российской оккупации.

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«Мы не можем представить себе Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, существует ли сценарий, при котором возможен мир без Крыма, Зеленский сказал: «Тогда это не будет победой».

Во временно оккупированном Крыму россияне, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.