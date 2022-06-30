Пророссийские настроения в Украине полностью исчезли — социолог 30 июня, 09:06 Призыв к НАТО остановить российский геноцид на футболке участницы акции украинцев во время саммита НАТО в Мадриде, 29 июня (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг, заявил в интервью НВ о полном исчезновении пророссийских настроений в Украине.



«Пророссийские настроения в Украине полностью исчезли, Россия — враг для 100% украинцев, российский режим большинство украинцев трактуют как диктатуру и стремятся к его демонтажу, как стремятся избавиться от следов русской культуры и империи в украинских городах», — сказал он.

Видео дня

Антипович напомнил, что с тезисом российской пропаганды, что россияне и украинцы — один народ, еще в начале войны, в марте, соглашался каждый пятый украинец, но после Бучи и Ирпеня таких осталось около 8%.

«Все, что сейчас касается России, выглядит токсичным, поэтому пророссийских настроений в Украине нет», — подчеркнул социолог.

Напомним, мэр Славянска Вадим Лях, ранее бывший депутатом от Партии регионов, а в 2020 году избранный мэром от Оппозиционного блока, в интервью НВ заявил, что своими действиями Россия уничтожила собственные нарративы про «русский мир».

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 13 по 18 мая, 92% украинцев отрицательно относятся к РФ, о хорошем отношении к России заявили только 2% опрошенных.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.