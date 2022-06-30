Пророссийские настроения в Украине полностью исчезли — социолог

30 июня, 09:06
Призыв к НАТО остановить российский геноцид на футболке участницы акции украинцев во время саммита НАТО в Мадриде, 29 июня (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Призыв к НАТО остановить российский геноцид на футболке участницы акции украинцев во время саммита НАТО в Мадриде, 29 июня (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг, заявил в интервью НВ о полном исчезновении пророссийских настроений в Украине.

«Пророссийские настроения в Украине полностью исчезли, Россия — враг для 100% украинцев, российский режим большинство украинцев трактуют как диктатуру и стремятся к его демонтажу, как стремятся избавиться от следов русской культуры и империи в украинских городах», — сказал он.

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Антипович напомнил, что с тезисом российской пропаганды, что россияне и украинцы — один народ, еще в начале войны, в марте, соглашался каждый пятый украинец, но после Бучи и Ирпеня таких осталось около 8%.

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Плакат в цветах украинского флага с надписью «Путин — х**ло» в руках у украинского болельщика на футбольном матче в Дублине, 8 июня (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne) «Если Россия извинится». Социолог заявил, что 90% украинцев относятся к РФ негативно, и спрогнозировал сроки, когда это может измениться

«Все, что сейчас касается России, выглядит токсичным, поэтому пророссийских настроений в Украине нет», — подчеркнул социолог.

Напомним, мэр Славянска Вадим Лях, ранее бывший депутатом от Партии регионов, а в 2020 году избранный мэром от Оппозиционного блока, в интервью НВ заявил, что своими действиями Россия уничтожила собственные нарративы про «русский мир».

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 13 по 18 мая, 92% украинцев отрицательно относятся к РФ, о хорошем отношении к России заявили только 2% опрошенных.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Соцопрос Украинцы Социология Российско-украинская война Война России против Украины

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