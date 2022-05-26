После начала полномасштабного вторжения. Более 90% украинцев отрицательно относятся к России — опрос 26 мая, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает украинские города (Фото:Ivan Alvarado/Reuters)

После начала полномасштабного вторжения России 92% украинцев отрицательно относятся к РФ.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Хорошо к России относятся только 2% опрошенных.

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Социологи отмечают, что это около 500 тысяч человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняется, несмотря на очевидные факты.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к России, в частности, на юге таких 90%, на востоке — 85% (в то время как в начале февраля соответственно 45% и 53% хорошо относились к России). Относительно больше продолжают хорошо относиться к России на востоке — 4%.

При этом, кардинально изменились взгляды тех, кто имел хорошее отношение к России в последние три года и тех, кто имел неопределенное отношение к ней. 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь плохо относятся к ней.

Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к РФ, хотя еще 12% решили сейчас ответить «не определились».

Среди тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% сейчас уже плохо к ней относятся.

Опрос проводился с 13 по 18 мая. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 мая — 92-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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