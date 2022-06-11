«Если Россия извинится». Социолог заявил, что 90% украинцев относятся к РФ негативно, и спрогнозировал сроки, когда это может измениться 11 июня, 11:39 Цей матеріал також доступний українською Плакат в цветах украинского флага с надписью «Путин — х**ло» в руках у украинского болельщика на футбольном матче в Дублине, 8 июня (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Евгений Головаха, директор Института социологии НАН Украины, в интервью НВ заявил, что 90% украинцев сейчас относятся к России негативно, и спрогнозировал сроки, когда это может измениться.



«Более 90% украинцев изменили свое отношение к россиянам на негативное. Какие-то сантименты еще немного остались на юге и востоке Украины, но это считанные проценты», — рассказал он.

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По словам Головахи, согласно более раннему исследованию Международного института социологии совместно с российскими социологами, россияне относились к украинцам хуже, чем украинцы к россиянам, хотя агрессорами были именно россияне.

«Это известный феномен, который можно объяснить так: кого ты бьешь, того и ненавидишь. Не потому бьешь, что ненавидишь, а потому ненавидишь, что бьешь», — объяснил он.

Социолог также отметил, что есть разные сценарии изменения отношения украинцев к россиянам через 10 или 20 лет после войны.

«Давайте рассмотрим такой, что война заканчивается, Украина одерживает победу и возвращает оккупированные Россией территории. Соответственно, какая-то перспектива, что украинцы изменят свое отношение к россиянам на положительное, есть только в одном случае: если Россия извинится, компенсирует все потери и вернет все, что захватила», — считает Головаха.

При этом он отметил, что на это нельзя надеяться, если в России не произойдут изменения, связывающее ее с цивилизованным западным миром.

«Пока россияне думают, что они правы в этой войне, что правильно делали, что нас били, до тех пор они нас будут ненавидеть. А когда признают, что были неправы, то для них это будет большой когнитивный диссонанс. А люди не хотят жить в условиях когнитивного диссонанса», — отметил социолог.

По его словам, чтобы россияне осознали, что были неправы, это должны будут им объяснить авторитетные люди прежде всего в самой России, как было с немцами после Второй мировой войны.

«Но там все было не так просто. Еще в середине 1950-х треть немцев считали, что при Гитлере было лучше и к фюреру относились положительно. А уже в середине 1960-х это стало маргинальным явлением. То есть, немцам, народу с большими традициями цивилизованного развития, чем у россиян, нужно было 20 лет, чтобы это принять и извиниться. Поэтому по отношению к россиянам, считаю, что для этого нужно, по меньшей мере, одно поколение. И это в лучшем случае», — считает Головаха.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенному с 13 по 18 мая, 92% украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ негативно относятся к стране-агрессору.

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