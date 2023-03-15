РФ проиграла еще одну фазу войны. Что помогло Украине пережить зиму ракетных обстрелов и чудом остаться со светом —The Economist 15 марта, 16:18 Спасатели борются с пожаром на одном из инфраструктурных объектов Киев после ракетного удара РФ 19 декабря 2022 года (Фото:ГСЧС)

Поскольку зима уже позади, можно констатировать, что Украина побеждает еще в одной исторической битве: ей удалось сохранить свою энергосистему в самый тяжелый период, когда Россия потратила сотни ракет на ее уничтожение.

Об этом пишет в своем материале журнал The Economist. NV пересказывает важнейшие фрагменты из него.

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Историческая битва

Когда 9 марта во время последнего массированного ракетного обстрела Россия нацелила ракеты стоимостью в сотни миллионов долларов на критическую инфраструктуру Украины, это был уже 15-й раз, когда она проверяла украинских энергетиков на стойкость, напоминает издание.

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Но поскольку и в этот раз большую часть энергосистемы Украины удалось быстро восстановить, это не изменило фундаментальную вещь: Украина все еще побеждает в исторической битве, в которой мало кто ожидал ее победы, констатирует The Economist. Сейчас инженеры ремонтируют систему быстрее, чем ее можно разрушить. А до последней атаки Киев провел четыре недели без сбоев в энергетике. Использование Россией дефицитных баллистических ракет воздушного базирования Кинжал во время недавней атаки, похоже, свидетельствует о росте отчаяния Москвы, констатирует издание.

Безусловно, ситуация в украинской энергетике на протяжении зимы порой висела на волоске, пишут авторы материала. С самого начала ракетной кампании Россия нацелилась на сотни высоковольтных трансформаторов — «рабочих лошадок» украинской энергосистемы размером с дом. Отсутствие электричества означало бы отсутствие газа, воды, канализации и отопления. Некоторые прочили Украине замороженные города и гуманитарный кризис с миллионами беженцев. «То, что этого не произошло, объясняется подготовкой, удачей, быстротой мышления и новыми системами противовоздушной обороны, которые начали поступать вовремя. В этом бою погибло более 100 энергетиков», — напоминает The Ecoonomist.

Самыми черными были дни в конце осени. Когда 23 ноября Россия ударила по инфраструктуре Украины 67 ракетами, система начала автоматически выключаться [единственный день, когда в Украине произошел блэкаут, а все четыре украинских АЭС впервые в украинской истории аварийно отключились от сети]. Несколько часов Киев был полностью обесточен, напоминает Сергей Коваленко, генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno. Не было понятно, когда система заработает снова и действительно ли поврежденная сеть сможет поддерживать необходимый ток, когда это произойдет. Ходили разговоры о том, что Киеву придется слить воду из теплосети из-за опасений, что трубы промерзнут и лопнут. «Это был действительно страшный момент, — вспоминает Коваленко. — Мы не знали, это вопрос часов, дней или даже недель. Мы были рады, когда в тот же день сеть постепенно снова начала работать».

ПВО и шахматы со смертью

По мере развертывания российской кампании Украина все больше адаптировалась к противодействию воздушной угрозе и ликвидации ущерба на местах. Сейчас этот процесс напоминает «игру в шахматы со смертью», говорит полковник и спикер секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Враг пытается перехитрить нас, а мы пытаемся перехитрить врага», — отмечает он. Россияне стремятся выявить и уничтожить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), используя все имеющиеся у них средства: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, который может обнаружить любой запуск украинской ракеты, а также дроны, спутники и сеть шпионов. Украина отвечает на это своими тактиками: обманом в виде поддельных пусковых установок ПВО и максимальной мобильностью средств противовоздушной обороны.

В начале зимы украинская ПВО могла полагаться только на системы советской эпохи, такие как С-300 и ЗРК Бук, и сокращавшийся запас ракет. В худшие времена уровень перехвата составлял лишь 20−30% сбитых ракет. В то время как в последнее время благодаря новым мобильным группам и западным системам ПВО, таким как NASAMS, эта цифра, как утверждает Украина, регулярно превышает 75%. Результативность ПВО в определенный конкретный день зависит от комбинации факторов: погоды; алгоритмов, которые используют обе стороны, а также типов ракет, запускаемых Россией. Новые украинские системы противовоздушной обороны Patriot еще не введены в действие, поэтому Украина не может перехватывать высокоскоростные ракеты, такие как противокорабельная Х-22 или гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования Кинжал. Именно использование таких дорогих и дефицитных ракет во время атаки 9 марта объясняет относительно низкий общий уровень перехвата в этот день (ниже 50% из 81 ракеты, хотя из крылатых ракет удалось сбить 70% - 34 из 48).

Изобретательность и отвага энергетиков

Отдельно The Economist отмечает усилия «отважных и изобретательных» украинских инженеров. Глава правления компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий признает, что ему приходилось волноваться лишь несколько часов, прежде чем проблему удавалось решить. Его компания сохранила резервный запас высоковольтного оборудования после реконструкции подстанций в предвоенные годы. Кроме того, Кудрицкий указывает на «потрясающие» инженерные решения украинских специалистов. После того, как в ноябре беспилотники ударили по одному из энергообъектов, там сгорело оборудование, которое особенно трудно было заменить. Очевидных запасных материалов не было. Так что техническая команда решила попытаться отремонтировать то, что отремонтировать было невозможно. «В мире электроэнергии если что-то горит при напряжении 330 000 вольт или выше, вы прощаетесь с этим [оборудованием], — говорит Кудрицкий. — Но каким-то чудом им это удалось».

По всей Украине бригадам энергетиков пришлось работать в бронежилетах и касках. На некоторых локациях условия работы максимально испытывают нервы, пишет The Economist. 25-летний Максим Яценко — один из команды инженеров, работающих в Никополе: всего в 10 км от российских позиций на Запорожской атомной электростанции через Днепр. Артиллерийские обстрелы здесь продолжаются ежедневно. «Бывало, что снаряды падали в 200 м от нас или летели над нашими головами. Иногда вы слишком углублены в работу, чтобы останавливаться», — рассказывает Яценко. Особенно тяжело работать во время вечерних вызовов, объясняет он. Команды инженеров действуют во тьме, чтобы не стать целью: «Нужно работать наощупь, соединяя кабели и практически не видя их». Учитывая, что российские войска закрепились на ЗАЭС, легкого решения проблемы Никополя или других подобных прифронтовых регионов пока не видно, констатирует издание. Как говорит Максим Яценко, проблемы будут продолжаться, пока рядом будут россияне.

Чего добилась Россия?

Впрочем, вдали от линии фронта производство и распределение энергии остается в основном стабильными. С потеплением украинские энергетики даже стали шутить. Компания Yasno представила новую онлайн-игру, позволяющую киевлянам «подключать» и «отключать» своих соседей во время симуляции «катастрофического события». Руководитель Yasno Сергей Коваленко отмечает, что такая «игра» не слишком далека от зимних реалий, с которыми ему пришлось столкнуться. Когда ограничения электроэнергии в декабре были максимальными, его компания получила звонки от тысяч местных жителей, которые жаловались, что у их соседей есть электричество, а у них нет. «Если бы я назвал точную цифру, мне было бы стыдно», — отмечает он.

Российские удары по инфраструктуре зимой 2022 года нанесли Украине ущерб на сумму около $7 млрд и в какой-то момент вывели из строя до половины украинской электросети. Однако единственным безоговорочным длительным результатом этой кампании стало то, что Россия в конечном счете потратила значительную часть своего стратегического запаса ракет: почти 1000 ракет и такое же количество беспилотников. Западные чиновники считают, что Россия теперь в значительной степени ограничена в использовании всего, что способна производить. Украина же, со своей стороны, полна решимости устранить как можно больше из оставшихся уязвимостей в течение следующих месяцев и лет. Правительство уже объявило о новых планах защиты некоторых из наиболее уязвимых частей энергосети путем переноса объектов под землю и усиления противовоздушной обороны над ними.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий не раскрывает этих подробностей, но отмечает, что удары России по гражданской инфраструктуре заставили энергетиков во всем мире пересмотреть потенциально уязвимые места. Он также оптимистично настроен по поводу устойчивости Украины, ее инфраструктуры и людей: «Мы показали, что вещи, которые казались невозможными, могут каким-то образом стать возможными, — говорит Кудрицкий. — Мы сделали невозможное обыкновенным».