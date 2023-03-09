Новая ракетная атака: российские оккупанты не достигли своих основных целей, энергосистема работает — Укрэнерго 9 марта, 13:00 9 марта РФ атаковала Украину (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Во время ракетного удара, нанесенного страной-агрессором РФ в четверг, 9 марта, враг не достиг своих основных целей, энергосистема работает, заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в Telegram.

По его словам, всю ночь в диспетчерском центре Укрэнерго пытались стабилизировать энергосистему во время ракетной атаки.

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«Констатируем, что враг не достиг своих основных целей: энергосистема работает, она не погашена», — сказал он.

Кудрицкий добавил, что во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

«Есть повреждения как тепловых станций, так и подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограничение электроснабжения», — сказал он.

По его словам, энергетики уже работают над возобновлением энергопитания всех регионов.

«В некоторых регионах это удастся достаточно быстро, в некоторых — потребуется больше времени, поскольку разрушения очень значительны. Окончательная оценка нанесенного ущерба продолжается. Более точные сроки восстановления сможем сказать до конца дня», — добавил он.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.

Во время массированной ракетной атаки РФ в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, пять человек погибли.