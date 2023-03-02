Работа и 24 прилета. Как это — работать на электроподстанции, по которой россияне бьют чаще всего. Репортаж NV 2 марта, 16:00 Эксклюзив NV Разрушенный трансформатор на одной из высоковольтных подстанций, которую больше всего обстреляли россияне (Фото:Наталья Кравчук, NV)

Несмотря на постоянные обстрелы ракетами и дронами, эта украинская высоковольтная подстанция продолжает работать, а ее команда поддерживает ее в рабочем состоянии и одновременно восстанавливает разрушенное оборудование.

Протидронные сетки и тона песка в мешках — первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на территорию одной из подстанций Укрэнерго в густонаселенном регионе Украины. Именно с помощью такой защиты энергетики пытаются скрыть уцелевшее оборудование, а также отремонтированное, работающее после российских ударов. А здесь их было 24: били и дронами, и ракетами.

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Олег, старший мастер подстанции / Фото: Наталья Кравчук, NV

Старший мастер подстанции Олег [не называет свою фамилию из соображений безопасности], стоя на фоне обгоревшего трансформатора, вспоминает, что первый вражеский прилет произошел на этом объекте 10 октября — в день одного из наиболее массированных обстрелов Украины. В последующие дни октября обстрелы были еще страшнее.



«У нас два больших оборудования загорелись, и мы ночью сюда ехали, — вспоминает Олег. — Был дым и все в огне. Это самое неприятное было».

