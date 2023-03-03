РФ не хватает Калибров, Искандеров и Х-101 — Игнат

3 марта, 21:08
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Юрий Игнат (Фото:DR)

Юрий Игнат (Фото:DR)

На сегодняшний день у российских войск не хватает крылатых ракет Калибров, Искандеров и Х-101, у них остается совсем немного дальнобойного высокоточного оружия.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

«Враг в атаках против наших объектов критической инфраструктуры использовал значительный арсенал ракет. Фактически, это их стратегический запас. На сегодняшний день они имеют определенный дефицит таких крылатых ракет, как Калибр, Х-101, а также баллистических ракет Искандер. Поэтому у них остается совсем немного именно этого дальнобойного высокоточного оружия», — сказал спикер.

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Также он прокомментировал события на белорусском аэродроме «Мачулищи», где был выведен из строя самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

«Конечно же, хорошая новость для нас. Воздушные Силы будут продолжать сбивать авиацию армии РФ, и эта работа успешна, пример тому — сегодняшнее уничтожение вражеского Су-34», — отметил полковник Игнат.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Искандер Война России против Украины Калибр

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