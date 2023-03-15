Последствия ракетного удара. В Киеве и пяти областях продолжаются сетевые ограничения электроэнергии 15 марта, 13:10 В ряде областей сохраняются сетевые ограничения электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве и пяти областях продолжаются сетевые ограничения электроэнергии, сообщило Укрэнерго в среду, 15 марта в Facebook.

В компании заявили, что сохраняются сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, где в результате ракетной атаки россиян были повреждены сети.

Также все еще есть сетевые ограничения в Полтавской, Сумской, Киевской областях и в Киеве.

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«В связи с этим при росте потребления в этих регионах возможны ограничения потребления во избежание перегрузки оборудования и аварий в работе», — говорится в сообщении.

В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приводились.

КМВА сообщила Telegram, что в Киеве могут быть сетевые ограничения. В связи с этим, при росте потребления есть вероятность ввода лимита потребления во избежание перегрузки и аварий.

В ведомстве призвали жителей столицы сознательно потреблять электроэнергию.

«Не включайте одновременно несколько мощных приборов. Каждый из вас своим ответственным отношением может помочь ускорить возвращение Киева к стабильному обеспечению электроэнергией», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.