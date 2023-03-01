План Путина провалился. Украина пережила зиму, и смотрит в будущее с оптимизмом: в соцсетях отмечают первый день весны 1 марта, 12:37 РФ так и не удалось заморозить Украину, разрушив ее энергосистему (Фото:Океан Ельзи/YouTube)

Несмотря на масштабные террористические атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру Украины, чтобы оставить ее жителей зимой без света и тепла, все попытки кремлевского режима сломить их волю к сопротивлению с треском провалились.

По состоянию на 1 марта 2023 года энергетическая система страны практически восстановилась, и надежды Москвы добиться хоть каких-то уступок со стороны Киева окончательно рухнули.

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В свою очередь украинцы в первый день весны смотрят вперед с оптимизмом, и делятся в соцсетях своими надеждами на будущее.

И хотя война с РФ все еще не закончена, люди спешат насладиться такими простыми радостями жизни, как яркое солнце, цветы, компания близких и буквально ощущающееся в воздухе неотвратимость победы над российскими захватчиками.