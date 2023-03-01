План Путина провалился. Украина пережила зиму, и смотрит в будущее с оптимизмом: в соцсетях отмечают первый день весны

1 марта, 12:37
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РФ так и не удалось заморозить Украину, разрушив ее энергосистему (Фото:Океан Ельзи/YouTube)

РФ так и не удалось заморозить Украину, разрушив ее энергосистему (Фото:Океан Ельзи/YouTube)

Несмотря на масштабные террористические атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру Украины, чтобы оставить ее жителей зимой без света и тепла, все попытки кремлевского режима сломить их волю к сопротивлению с треском провалились.

По состоянию на 1 марта 2023 года энергетическая система страны практически восстановилась, и надежды Москвы добиться хоть каких-то уступок со стороны Киева окончательно рухнули.

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В свою очередь украинцы в первый день весны смотрят вперед с оптимизмом, и делятся в соцсетях своими надеждами на будущее.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid0YBjkhJeuzCCLGdqLAzTEGgPrTLuTnV1xFeCxrmua71jhqyRyjBnjbeXQ4pFPtfril
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06VTSwhYMTRRKBp6kfJBTUgyeaxAM9cAHvAMbr9REENcmHCTZ2HscRTFi6LTLsF4Vl&id=100001515094776&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10160400696452410
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10224322419114157
https://twitter.com/FV1Yp5rHTdtIaEA/status/1630853006437523456
https://twitter.com/d_hajmars/status/1630867124016017409
https://twitter.com/MarihaDudnik/status/1630842523508678656

И хотя война с РФ все еще не закончена, люди спешат насладиться такими простыми радостями жизни, как яркое солнце, цветы, компания близких и буквально ощущающееся в воздухе неотвратимость победы над российскими захватчиками.

https://twitter.com/G0_pack/status/1630866561765441537
https://twitter.com/DarinUaGirl/status/1630864084798251008
https://twitter.com/AnnaOrehova11/status/1630848153548095489
https://twitter.com/WT3OILgDjQnGnTP/status/1630835729348608000
https://twitter.com/Kfr9FP37Dswsz5N/status/1630851666269421568
https://twitter.com/gugu911/status/1630866071694761985
https://twitter.com/myneprazdnuvaly/status/1630846043121233920
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Украинцы Весна Война России против Украины

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