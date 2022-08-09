Есть пострадавшие. Россияне выпустили 40 снарядов из РСЗО по Никопольскому району — глава Днепропетровской ОВА
Оккупанты совершили 40 выстрелов из РСЗО по направлению Мировской общины (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Россияне обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего два человека пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукаш.
«Российские оккупационные войска продолжают „кошмарить“ наши общины», — написал он в Telegram.
Он уточнил, что оккупанты совершили 40 выстрелов из РСЗО по направлению Мировской общины. В результате мужчина и женщина получили осколочные ранения, сказал он. Лукаш также добавил, что был поврежден газопровод, а точная информация о разрушениях выясняется.
Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что на противоположенном берегу Каховского водохранилища, где расположен временно оккупированный Россией Энергодар, зафиксировано движение вражеских РСЗО.
По его данным, россияне стреляли в направлении села Вышетарасовка. Евтушенко предупредил, что опасность обстрела населенных пунктов на Каховском водохранилище сохраняется.
Ранее местные власти призвали жителей Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов войск РФ со стороны Энергодара.
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